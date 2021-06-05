Koronavirüs Türkiyenin 5 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 5 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 5 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 5 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 5 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 126 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

  • Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, vefat sayısı 48 bin 68oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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