Koronavirüs Türkiyenin 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Günlük ölü sayısında 75 gün sonra bir ilk
TÜRKİYE

Türkiye'nin 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük ölü sayısında 75 gün sonra bir ilk

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloda günlük ölü sayısı 21 Mart tarihinden sonra ilk kez 100'ün altına düştü. İşte 4 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Türkiyenin 4 Haziran koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 169 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 34 bin 469'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, vefat sayısı 47 bin 976 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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