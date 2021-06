Üçüncü doz aşı Bilim Kurulu'nda masaya yatırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılaması, Delta varyantı ve şehir hastaneleri hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaç kişide Delta varyantı görüldü?

Delta varyantının arttığını belirten Bakan Koca, "Şu an 224 delta vakası var. 224 Delta varyantının 134’ü de İstanbul’da. Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı" dedi.

Biontech'te doz süresi kısalacak

Türkiye'nin elinde yeterli miktarda aşının bulunduğunu belirten Bakan Koca, "İki aşı arasını 4 haftaya çekebiliriz" diyerek Biontech'te doz süresinin kısalabileceğini söyledi.

Üçüncü doz aşı Bilim Kurulu'nun gündeminde

Bakan Koca ayrıca, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun uygulanmasının yarın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını ifade etti.

"Şehir hastaneleri devletin satış söz konusu değil"

Şehir hastanelerine ilişkin iddialara da değinen Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" dedi.

