Koronavirüs Adım adım normalleşme 1 Temmuzda tüm iş yerleri açılıyor
TÜRKİYE

Adım adım normalleşme: 1 Temmuz'da tüm iş yerleri açılıyor

1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, tüm iş yerleri ile sinemalar tekrar açılıyor, kamuda normal mesaiye dönülüyor. Yeme-içme yerlerindeki kişi sayısı ile nikah ve düğünlerdeki katılımcı sayısı kısıtlamaları kaldırılıyor. Yeni dönemde konser ve festivaller serbest olacak, park ve piknik alanlarında kısıtlama uygulanmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adım adım normalleşme: 1 Temmuzda tüm iş yerleri açılıyor
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz’dan itibaren tekrar açılacak. Tüm iş yerleri 1 Temmuz’dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz’dan itibaren kısıtlanmayacak. Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerdeki kısıtlamalar tamamen kaldırılacak.

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MÜZİK YAYINI 24.00’E KADAR

  • Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, canlı müzik dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabileceği belirtiliyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

DÜĞÜNLERDE SAYI SINIRI KALKIYOR

Genelgede nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabileceği belirtildi. Canlı müziğin saat 24.00’a dek sürebileceği belirtilen genelgede “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.” denildi.

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KONSERLERDE KİŞİ BAŞI 4 METREKARE

  • Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz’dan itibaren izin verilecek. Genelgede konuya ilişkin “Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir” ifadesi yer aldı.

SEYAHATLER ESKİSİ GİBİ

Genelgede Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği belirtildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak. 1 Temmuz saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek.

NARGİLE YASAĞINA DEVAM

  • Genelgede nargile kafelerin yeni bir karara dek kapalı kalacağı belirtilerek “Faaliyet konusu “nargile salonu/kafesi” olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.” ifadeleri yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00?16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecek.
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