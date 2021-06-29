​Garda aşılama​: Herkesi aşıya bekliyoruz

Türkiye, aşılamada zaman mekan kavramını aştı. AVM’lerden sonra şimdi de trend garlarında aşı hizmeti veriliyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında, aşı olamayan vatandaşlar için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda aşı uygulama merkezi açıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından oluşturulan merkezde, isteyen tren garı çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, “Otogarda, yaklaşık 30 AVM’de, sanayi bölgelerinde, büyük fabrikalarda da aşı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz.” dedi. Kotanoğlu, Ankara’nın 20’yi aşkın ilçesi ile köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Kotanoğlu, “Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM’lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Merkezde aşısını olan çalışanlardan Muhammet Çevikdoğan ise nöbetlerden dolayı hastaneye gidemediğini, garda aşı yapılmasının kendileri için büyük imkan olduğunu söyledi.

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BAŞKENTTE 30 AVM’DE AŞI YAPILIYOR