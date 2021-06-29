Koronavirüs Garda aşılama Herkesi aşıya bekliyoruz
TÜRKİYE

Garda aşılama: Herkesi aşıya bekliyoruz

Türkiye’de koronavirüse karşı yürütülen aşılama kampanyası genişleyerek sürüyor. Ankara’da Yüksek Hızlı Tren Garı’nda da ‘Yerinde aşı’ uygulaması kapsamında aşılama başladı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, “Aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM’lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Garda aşılama​: Herkesi aşıya bekliyoruz
Türkiye, aşılamada zaman mekan dinlemiyor.

Türkiye, aşılamada zaman mekan kavramını aştı. AVM’lerden sonra şimdi de trend garlarında aşı hizmeti veriliyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında, aşı olamayan vatandaşlar için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda aşı uygulama merkezi açıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından oluşturulan merkezde, isteyen tren garı çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, “Otogarda, yaklaşık 30 AVM’de, sanayi bölgelerinde, büyük fabrikalarda da aşı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz.” dedi. Kotanoğlu, Ankara’nın 20’yi aşkın ilçesi ile köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Kotanoğlu, “Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM’lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Merkezde aşısını olan çalışanlardan Muhammet Çevikdoğan ise nöbetlerden dolayı hastaneye gidemediğini, garda aşı yapılmasının kendileri için büyük imkan olduğunu söyledi.

BAŞKENTTE 30 AVM’DE AŞI YAPILIYOR

  • Öte yandan, Başkentte 30’a yakın AVM’de başlatılan “yerinde aşılama uygulaması” kapsamında Ankamall’da kurulan aşılama noktasında, merkez çalışanları ile vatandaşlar aşılarını olmaya başladı. Aşılama noktasına gelen vatandaşlar, onay formu düzenlenerek, sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor. Vatandaşların bir süre istirahat etmesi istenirken, herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletiliyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kotanoğlu, AVM’lerin yanı sıra Yüksek Hızlı Tren Garı, Esenboğa Havalimanı, otogar, sanayi bölgeleri ile büyük askeri birlik ve fabrikalarda yerinde aşı uygulaması başlattıklarını ifade etti. Kotanoğlu, “İnşallah bu yerinde aşılamayla halkımıza bu hizmeti sunarak, pandemiyi bu aşıyla halledeceğiz.” diyerek Ankara’da birinci ve ikinci dozun toplamı 4 milyona yakın aşı yaptıklarını belirtti.
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