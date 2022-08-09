Koronavirüs Uğur Şahin yeni aşı için tarih verdi
DÜNYA

Uğur Şahin yeni aşı için tarih verdi

BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Covid-19 aşısının klinik denemesine başlıyor. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin "uzun süreli ve geniş koruma" hedefleyerek Covid ürün hattını genişlettiklerini söyledi. BioNTech kurucu ortaklarından Prof. Dr. Özlem Türeci ise geliştirilen aşının BA.4 ve BA.5'e ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Uğur Şahin yeni aşı için tarih verdi
Prof. Dr. Uğur Şahin

BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Covid-19 aşısının klinik denemesine bu ay başlıyor.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada uzun ve geniş bir koruma sağlamak için geliştirilen Covid-19 aşısının bu yılın sonunda satışa çıkacağı belirtildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, BioNTech’in Omicron BA.1 varyantı için ilk aşı denemeleri ilkbaharda başladı ancak gerekli onaylar alındığında aşıların dağıtımı ekim ayında başlayabilecek.

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HEDEF: UZUN SÜRELİ VE GENİŞ KORUMA

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin "uzun süreli ve geniş koruma" hedefleyerek Covid ürün hattını genişlettiklerini söyledi.

Şirketin kurucu ortaklarından Prof. Dr. Özlem Türeci, fareler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin BA.4 ve BA.5'e ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini söyledi.

Türeci, elde edilen verilerin, kapsamlı deneyimleri ve önceki Covid aşılarından elde edilen verilerle beraber acil kullanım onayı almak için yeterli olabileceğini ve zamanında müdahale sağlanabileceğini söyledi

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"VAATLER YETERLİ DEĞİL"

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BA.4 ve BA.5'i hedefleyen bir aşı için klinik verilere ihtiyaç duyarken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi, denemeler sırasında aşıyı onaylamaya hazır olacağını söyledi. EMA Başkanı Emer Cooke, EMA'nın onaylanmadan önce deneme verilerine ihtiyaç duyacağını söyledi ve “vaatler yeterli değil” dedi.

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