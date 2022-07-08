Koronavirüs Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
TÜRKİYE

Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor

Kovid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle uzmanlar tedbirlere uyulması çağrısı yapıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, aşılamanın üstünden aylar geçtiğini, bağışıklık düştüğü için Kovid vakalarının arttığını söyledi. Şener, hastanelerde kapatılan Kovid servislerinin açılmasına dönük çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
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Kovid-19 vakaları yeniden tırmanışa geçti. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte virüs dalgalanması yaşanıyor. Ekim ayında beklenen furyanın temmuzda yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları tedbir almaya çağırıyor. Türkiye’deki vaka artışlarının Omicron alt varyantları BA.4 ve BA.5 ile ilgili olabileceği belirtilirken Çin, İngiltere, Almanya ve İtalya’da da peş peşe tedbirler alınıyor.

Alper Şener
Alper Şener

BAĞIŞIKLIK DÜŞÜYOR

  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu: “Vakaların nedeni, bağışıklık yelpazesinin daralmış olması. Aşılanma ve bağışık hasta grubu oranı düşüyor. Aşılamanın üstünden aylar geçti. Üçüncü veya hatırlatma dozunu yaptırmayanlar virüse duyarlı hale geldi. Bu arttıkça vaka sayıları artıyor. Küçük çocuklarda da pozitif vakalar arttı.”

SERVİSLER HAZIR

“Görev yaptığım hastanede Kovid artışlarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kapanan Kovid-19 servisleri vardı, onlara yönelik hazırlıklar var. Daha önce bu servislerde çalışan personelin çalışma sistemine dönük planlamalar tamamlandı. Vaka tırmanışında ortalama 2-4 hafta arasında süreç yatış ve yoğun bakıma yansıyor. Tırmanış trendi 2 hafta oldu, sahada yoğun bakım hizmeti ve yatan hasta hizmeti anlamında lokomotif olan hastanelerde çalışmalar yapılıyor. Büyük ölçüde tamamlandı.”

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