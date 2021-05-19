Koronavirüs Ukrayna parlamentosu Sağlık Bakanı Stepanovu koronavirüs aşısı temin edemediği için görevden aldı
DÜNYA

Ukrayna parlamentosu Sağlık Bakanı Stepanov’u koronavirüs aşısı temin edemediği için görevden aldı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksym Stepanov, yeterli miktarda koronavirüs aşısı temin edemediği gerekçesiyle parlamento tarafından görevden alındı. Stepanov, muhalefet tarafından Çin aşıları ve sağlık personeli için koruyucu ekipman alımında oldukça yüksek fiyat ödemekle suçlanıyordu.

Haber Merkezi İHA
Ukrayna parlamentosu Sağlık Bakanı Stepanov’u koronavirüs aşısı temin edemediği için görevden aldı
Ülkede koronavirüsle mücadelede rol alan hayır kurumları da ağır hastalar için solunum cihazı yetersizliği nedeniyle Stepanov’u kınamıştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksym Stepanov, yeterli miktarda koronavirüs aşısı temin edemediği gerekçesiyle parlamento tarafından görevden alındı. Stepanov, muhalefet tarafından Çin aşıları ve sağlık personeli için koruyucu ekipman alımında oldukça yüksek fiyat ödemekle suçlanıyordu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksym Stepanov, korona virüs aşısı temininin çok yavaş işlediği gerekçesiyle Ukrayna parlamentosu tarafından görevden alındı.

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkeye bugüne kadar 2.2 milyona yakın doz aşının geldiğini, Sağlık Bakanı Stepanov’un aşı bulma sürecini etkili yönetemediğini belirterek Stepanov’dan istifasını istedi.

Kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmeyen Stepanov ise istifa etmeyi reddetti. Bunun üzerine Stepanov’u görevden almak için parlamentoda oylama yapıldı. 14 aydır Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Maksym Stepanov, 292 milletvekilinin oyuyla görevden alındı.

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"Koronavirüsle mücadele paralarıyla yol yaptılar"

Bakanlık koltuğunu kaybeden Stepanov, bir süredir muhalefet partileri tarafından Çin aşıları ve sağlık personeli için koruyucu kıyafet alımında oldukça yüksek fiyat ödemekle suçlanıyordu. Ülkede korona virüsle mücadelede rol alan hayır kurumları da ağır hastalar için solunum cihazı yetersizliği nedeniyle Stepanov’u kınarken, hükümeti ikinci dalga için gerekli hazırlıkları yapmamakla eleştirmişti. Hayır kurumlarına göre Covid-19 ile mücadele için ayrılan paraların bir kısmı yol yapımına harcandı.

Stepanov’un görevden alındığı gün Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Petraszko ile Altyapı Bakanı Wladyslaw Krikliy de Başbakan Şmihal’in isteği üzerine istifalarını sundu.

44 milyonu aşkın nüfuslu Ukrayna’da bugüne kadar 2 milyon 165 bin 233 korona virüs vakası görülürken, 48 bin 696 kişi hayatını kaybetti. 24 Şubat’ta korona virüse karşı aşılama işlemine başlanan ülkede şu ana kadar 950 bin kişi birinci doz, yaklaşık 27 bin kişiye ise ikinci doz aşı yapıldığı bildirildi.

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