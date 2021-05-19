Koronavirüs Japonyada eczacılara Kovid-19 aşısı yapma izni verilebilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Japonya'da eczacılara Kovid-19 aşısı yapma izni verilebilir

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi. Aşı hizmetinde doktorlara ilaveten diş hekimlerine de görev verildiğini anımsatan Koronavirüs Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono, bu uygulamanın yeterli olmaması halinde eczacılara da görev vereceklerini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Japonyada eczacılara Kovid-19 aşısı yapma izni verilebilir
Japonya'da doktorların yanı sıra diş hekimleri de aşı yapma yetkisine sahip.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, eczacıların aşı yapabilmesi opsiyonunu ele aldıklarını belirtti.

Aşı hizmetinde doktorlara ilaveten diş hekimlerine de görev verildiğini anımsatan Kono, bu uygulamanın yeterli olmaması halinde eczacılara da görev vereceklerini kaydetti.

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Japonya'da şubatta sağlık çalışanlarının, nisanda 65 yaş üstü olanların aşılanmasına başlamıştı.

Kyodo ajansı, şimdiye kadar 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 3'üne en az bir doz aşı yapıldığını, bu oranın gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük oran olduğunu bildirdi.

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