Avrupa ülkeleri koronavirüs kısıtlamalarını 'kademeli ve temkinli' gevşetiyor

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan Kovid-19 salgını Avrupa'yı da birçok açıdan derinden etkiledi.

Salgının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından sıkı tedbirler uygulayan Avrupa ülkeleri, bazı bölgelerde vaka sayılarının düşmesi ve aşı olanların sayısının artmasıyla yeni normalleşme planlarını açıkladı.

Salgından en fazla etkilenen başta İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri, Kovid-19 tedbirlerini kademeli ve temkinli olarak gevşetme kararı aldı.

İngiltere

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı dört aşamalı yol haritasına göre, dün başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla ülkede eğlence merkezleri de dahil daha fazla işletme yeniden açıldı.

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Buna göre, açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişi katılabilecek.

Ülkede 132 günün ardından müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açıldığı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verildi, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftarın tribünlerde yerlerini alabilmesine imkan sağlandı.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye, konaklama sektörü de yeniden hizmet vermeye başladı.

Ortaöğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verildi. Üniversite öğrencileri de haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

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Belçika

Belçika hükümetinin Kovid-19 salgınıyla ilgili belirlenen yaz için aşamalı açılma planına göre, salgında mart sonundan bu yana olumlu seyreden gidişat devam ederse haziran, temmuz ve ağustos aylarında normalleşmeye doğru yeni adımlar atılacak.

Hükümet, gevşeme adımlarını atarken hastanelerin özellikle yoğun bakım ünitelerindeki duruma ve aşılamanın nasıl ilerlediğine bakacak.

Bu kapsamda, ilk doz aşıyı olan yetişkin oranının yüzde 50'yi bulması beklenen 9 Haziran'dan itibaren restoran, kafeterya ve bar gibi işletmelerin iç mekanlarında da hizmet sunmalarına izin verilecek. Yiyecek ve içecek satan iş yerlerinin iç kısımları saat 22.00'de kapanacak. Ayrıca fuarlar, spor salonları, saunalar, kapalı çocuk oyun alanları, sinemalar ve tiyatrolar bu tarihten itibaren açılabilecek.

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İspanya

Kovid-19'a karşı alınan kısıtlamalar kapsamında 25 Ekim-9 Mayıs'ta olağanüstü hal uygulayan İspanya, önlemleri büyük ölçüde gevşeterek normalleşmeye geçişe başladı.

Ülke genelinde şehirler arası seyahat kısıtlamaları 9 Mayıs'ta kaldırılırken, gece sokağa çıkma yasağı da birkaç özerk yönetim (Valensiya ve Balear Adaları) dışında sona erdi.

Ev misafirliklerine en fazla 6 kişiyle sınırlı olmak kaydıyla izin verildi.

Ülkedeki 17 özerk yönetimde farklı tedbirler uygulanmaya devam etse de genel olarak bar ve restoranların iç mekanlarında 4, teraslarında 6 kişiyle sınırlı olmak üzere sadece masalarda oturarak hizmet veriliyor.

İç mekanlarında yüzde 50, teraslarında yüzde 75 kapasiteyle çalışan bar ve restoranlar gece yarısı kapatıyor.

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Parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler, sinema ve tiyatrolar sınırlı kapasitelerle açıldı.

Öte yandan, salgının yoğun görüldüğü Madrid gibi bazı kentlerde, sadece mahalleri kapsayacak şekilde 14 günlük serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor.

Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları ve zorunlu karantina uygulamaya devam eden İspanya, diğer ülkelerden gelenlere ise negatif sonuçlu PCR testi talep ediyor.

İspanyol hükümeti, ay sonundan itibaren Kovid-19 vaka sayılarının düşük olduğu bazı ülkelerden gelecek turistler için PCR zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor.

İtalya

İtalya'da salgının yayılmasını önlemeye yönelik mart ayında devreye giren sıkı tedbirler, 26 Nisan'da 21 idari bölgeden 15’inin risk seviyesi düşürülerek gevşetilmeye başlamıştı.

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Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarının son haftalarda 10 binin altına düştüğü ülkede, 17 Mayıs itibarıyla risk seviyesi gerileyen 20 bölge sarı kategoride yer aldı. Sadece kuzeybatıdaki Valle d'Aosta bölgesi turuncu yüksek riskli kategoride kalmaya devam etti.

Buna göre, ülkenin çok büyük kısmında geçerli olan sarı kategoride, restoran, bar ve kafeler açık havada olmak şartıyla hizmete açılırken, tiyatro ve sinemalar yarı kapasiteyle hizmet verebiliyor. Ülke içinde seyahat kısıtlaması da sarı renkli bölgeler için kalkmış durumda.

Hükümet, 17 Mayıs'ta aldığı kararla gece sokağa çıkma yasağını aşmalı olarak kaldıracak. Buna göre, 22.00-05.00 saatleri arasındaki yasak, 19 Mayıs'tan itibaren 23.00-05.00 saatlerine çekilecek. Gece sokağa çıkma yasağı 21 Haziran'da ise tamamen kaldırılacak.

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İtalya ayrıca 17 Mayıs’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail'in arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için İtalya’ya girişte istenilen 5 günlük karantina şartını da bugünden itibaren yürürlükten kaldırdı.

Almanya

Almanya'da haftalık 100 bin kişide görülen yeni Kovid-19 vaka sayısı üç gün arka arkaya 100'ün altında olan bölgelerde gece çıkma yasağı kaldırılıyor.

Ülkede, restoranlar, kafeler ve barlar kapalı kalmaya devam edecek ancak bazı bölgelerde restoranlar dışarıda masalara servis yapabilecek.

Mağazalara giriş ise ancak negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde mümkün olabiliyor.

Okullarda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 35'un altında olması durumunda açılacak.

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Halihazırda ilkokul öğrencilerinin haftada iki kez korona testi yaptırdıktan sonra sınıfa girmelerine izin veriliyor.

Avusturya

Avusturya'da ikinci dalganın etkili olmaya başladığı Kasım 2020'den itibaren restoran, otel, kültür ve turizm merkezlerinin faaliyetlerine ara verilirken, 20.00-00.60'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Yurt dışından gelenlerin 5 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulduğu ülkede, daha sonra negatif test sonucuyla karantinadan çıkılabiliyor.

Eğitmenlerin aşılanması ve günlük vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle bütün okullarda dün tam kapasiteli olarak yüz yüze eğitime geçilirken, öğrencilerin düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırması gerekiyor.

Avusturya'da yarından itibaren restoran, otel, kültür ve spor merkezleri belirli önlemler kapsamında hizmet vermeye başlayacak.

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Yaklaşık 8 aydır kapalı tutulan söz konusu işletmelere, bireylerin aşı yaptırdığı ya da hastalığa yakalandıktan sonra iyileştikleri veya 48 saatten içinde test yaptırdıklarını gösteren "yeşil kimlikle" girişlerine izin verilecek.

Yine bu tarihten itibaren dış mekanlarda 3 bin, kapalı alanlarda ise 1500 kişinin toplanmasına müsaade edilecek.

Dışarı çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı ülkede, işletmeler yeniden saat 22.00'ye kadar açık tutulacak.

Çekya

Salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden Çekya'da dün restoranların dış mekanları yeniden hizmete açıldı.

Spor merkezlerinin de belirli önlemler doğrultusunda yeniden faaliyet göstermesine izin verilen ülkede, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi. Ayrıca açık alanlarda 700 kişinin toplanmasına müsaade edildi.

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Bulgaristan

Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısının hızla azalması nedeniyle kısıtlamaların büyük bölümü kaldırıldı.

Kapalı kamu mekanları ve toplu ulaşım araçlarında halen uygulanan maske kullanma zorunluluğu dışında, daha önce alınmış her türlü kısıtlama önlemleri kaldırıldı.

Nisanın ortasında hizmete kapalı olan lokantaların salon alanları, AVM, spor salonları ve kültürel etkinlik yerlerinin yeniden hizmete açılmasından sonra, mayısın başında son kapalı kalan kumarhane, gece kulübü ve gece saatlerinde çalışan diğer eğlence yerleri de hizmete açıldı.

Fransa

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri dört aşamada gevşetiliyor. 3 Mayıs'ta gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağı kaldırılırken 19.00-06.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

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Ülkede yarından itibaren aylardır kapalı olan restoran ve kafelerin terasları yeniden hizmet verebilecek. Mağazalar, müzeler, tiyatro salonları ve sinemalar da yeniden açılacak. Sokağa çıkma yasağının başlama saati 19.00’dan 21.00’e alınacak.

9 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı 19.00 yerine 23.00'te başlayacak, kafe ve restoranların içinde hizmet verilmeye başlanacak, spor salonları yeniden açılacak. 30 Haziran'da da sokağa çıkma yasağı sona erecek. Kapalı veya açık alanda binden fazla katılımcının olduğu etkinlikler düzenlenebilecek.

Arjantin, Brezilya, Şili, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uygulanıyor.

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Bu kurula uymayanlara ise 1000 avro para cezası kesiliyor.

1 Nisan'dan bu yana kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Bu kurula uymayanlara 135 avro para cezası veriliyor. Bar ve restoranların da alkol satışı yapması yasaklandı.

Macaristan

Nüfusunun yarısından fazlasına aşı uygulayan Macaristan'da daha önce alınmış olan birçok tedbir kademeli olarak kaldırıldı.

Ülkede halihazırda aşı uygulanan kişiler, restoranları, otelleri, hayvanat bahçelerini, müzeleri, tiyatroları, sinemaları ve kütüphaneleri çocuklarıyla ziyaret edebiliyor ayrıca havuz ve spor salonlarını kullanıp stadyumda maç izleyebiliyor.

Ülkede gece yarısı ile saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma yasağı ile sokakta maske takma zorunluluğu devam ediyor.

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Romanya

Romanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlamalar 15 Mayıs'tan itibaren büyük ölçüde kaldırıldı.

Pazar yerleri, toplu taşıma istasyonları hariç açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılırken, saat 22.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı da son buldu.

Ülkedeki tüm kafe ve restoranların açık hava alanları tam kapasite, kapalı alanları da yüzde 50 kapasite ile açılırken, düğün etkinlikleri için ise açık havada 70 kişi, kapalı alanda 50 kişi kapasiteye kadar izin verildi.

Tüm işletmeler normal çalışma programına dönerken sinema ve tiyatrolar ise yüzde 50 kapasite ile çalışabiliyor.

Ülkeleri risk kategorisine göre kırmızı, sarı ve yeşil olarak üçe ayıran Romanya, yeşil bölgeden gelenleri eskisi gibi kabul ediyor, sarı bölgeden gelenler için ise negatif PCR testi istiyor. Kırmızı bölgeden gelenlere ise karantina uygulanıyor.

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Öte yandan, aşı olanlara hangi bölgeden gelirlerse gelsinler karantina uygulanmıyor.

İsviçre

İsviçre'de federal hükümet, 31 Mayıs'tan itibaren mevcut kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceğini açıkladı.

Hükümetin nisan ortasında gündeme getirdiği üç aşamalı normalleşme stratejisine göre, ay sonunda restoranların iç kısımları yeniden açılabilecek.

Üniversitelerde yüz yüze etkinlikler için maksimum 50 kişi sınırlamasının kaldırılması planlanıyor.

Federal Hükümet, aşılanan ve tedavi edilen kişilerin bağışıklık kazandığına, artık hastalığı bulaştırmadığına inandığını ve bu nedenle de artık karantinaya ve maske takmaya gerek olmadığını açıkladı. Kararın 31 Mayıs'ta yürürlüğe girip girmeyeceği bekleniyor.

Öte yandan, Federal Sağlık Dairesi (BAG) bugünden geçerli olan riskli ülkeler listesini güncelledi. Türkiye, vaka sayıları düşmeye devam etmesine rağmen listeden çıkarılmadı. Buna göre, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler 10 gün karantinaya alınmaya devam edilecek.

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Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de Kovid-19 kısıtlama ve uygulamalara kantondan kantona farklılık gösterebiliyor.

Hollanda

Hollanda'da hükümet, yarından itibaren Kovid-19 tedbirlerindeki gevşeme planında ikinci aşamaya geçecek.

İkinci aşamada gevşetilen tedbirler kapsamında müzik, dans ve sanat okullarının yanı sıra hayvanat bahçesi, eğlence parkları, açık hava tiyatroları ve müzeleri 19 Mayıs'ta açılıyor.

Kafeler, açık alanlarına ve teraslarına 06.00-20.00 saatlerinde müşteri alabilecek.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, soyunma odaları kapalı kalmak kaydıyla 30 kişiyi geçmeyecek şekilde yeniden açılıyor.

26 yaşın üzerindekiler için açık havada yapılan yetişkin takım sporları da 19 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

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Balkanlar

Bosna Hersek'te kısmi sokağa çıkma yasağı 23.00-05.00 saatlerinde uygulanırken, açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Kafe ve restoranların kişi sınırlamasıyla içeride ve dışarıda hizmet verdiği Bosna Hersek, "yüksek riskli" ülke kategorisinden "riskli" ülke kategorisine alındı.

Slovenya'da bugünden itibaren lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilirken, kafe ve restoranların saat 22.00'ye kadar hizmet verebileceği açıklandı.

Hırvatistan'da da kafe ve restoranlar saat 22.00'ye kadar hizmet verebilirken, düğün ve cenazelere katılım sınırlı tutulmaya devam ediyor.

Sırbistan'da ise sosyal mesafenin korunamadığı açık alanlarda maske takma zorunluluğu devam ederken, kafe ve restoranlar saat 22.00'ye kadar hizmet verebiliyor.

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Sırbistan'da nüfusun yüzde 50'sinin aşılanması durumunda hazirandan itibaren Kovid-19 tedbirlerinin gevşetileceği bildirildi.

Karadağ'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sürerken, kafe ve restoranlar saat 23.00'e kadar hizmet veriyor.

Bu arada, bölge ülkeleri arasında aşı sertifikası olanlar kısıtlama olmadan seyahat edebiliyor.