10 milyon doz Sinovac bu hafta geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta içerisinde 10 milyon dozdan fazla Sinovac aşısının, eylüle kadar da 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında, aşı tedariki, aşılama ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca, Çin’in Türkiye’ye Sinovac aşısı için üretim yetkisi verdiğini ancak bunun önümüzdeki birkaç ayda olabilecek bir üretim olmadığını söyledi. Bu hafta içerisinde 10 milyon dozdan fazla Sinovac aşısının geleceğini belirten Koca, haziranda da 30 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini ifade etti. Koca, BioNTech’ten eylül ayına kadar 90 milyon dozun üzerinde aşının tedarik edileceğini kaydetti.

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BAĞIŞIKLIK İÇİN HEDEF HAZİRAN

BioNTech aşılarının tedarikinin sorulması üzerine Bakan Koca, BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in yarın çevrim içi düzenlenecek Bilim Kurulu’nun toplantısına katılacağını, yine haziran ayında da Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Koca, “Artık ‘olacak’, ‘gelecek’ demek istemiyorum. Onları da Uğur Hoca’nın ağzından 84 milyon duysun istiyorum. Video konferansla Bilim Kurulu’na katılmasını bekliyoruz. Haziran başında kendisini Türkiye’ye bekliyoruz. Aşılama kampanyasını güçlü şekilde yapmak istiyoruz. Kendisini de katılmak üzere davet ettik. Bilim Kurulu toplantısında da kendisinden ne zaman geleceğini duyarsınız” dedi. Haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini tekrarlayan Koca, toplumsal bağışıklığın haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceği, bunun eylül ayına kalmayacağını vurguladı.

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YERLİ AŞI EYLÜLDE

Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de “Yerli aşıda Faz-3’e haziran başında başlamış olacağız. Ağustos, eylül ayında da inşallah aşımız hazır” dedi.