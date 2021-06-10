​Vakalar 67 ilde azaldı: Haziranda pozitiflik oranı yüzde iki buçuk

Türkiye’de 7 Mayıs’ta Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8’i pozitif çıkarken bu oran bir ayın sonunda 7 Haziran’da yüzde 2,5’a geriledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 7 Mayıs’ta 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107’si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8’inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs’ta ise yüzde 5 seviyesine indi. Kovid-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs’ta 100 kişiden 4,2’sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti. Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti.

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31 Mayıs’ta uygulanan 219 bin 461 Kovid-19 testinden 6 bin 493’ü pozitif çıktı. Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112’si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1’inin vaka kayıtlarına girdiği 1 Haziran’dan sonra da düşüş devam etti. 3 Haziran’da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9’u, 4 Haziran’da 2,7’si, 7 Haziran’da ise 2,5’i pozitif çıktı. Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının yaklaşık üçte iki azalarak yüzde 8’den yüzde 2,5’a düştüğünü ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı verileri, 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 arasında Kovid-19 ağır hasta sayısında da azalma yaşandığını gösterdi. Verilere göre, 7 Mayıs’ta 3 bin 260 olan ağır hasta sayısı, Haziran’da ise 1060’a geriledi. “Kovid-19 belirtisi gösteren”leri ifade eden “hasta” sayısı ise 7 Mayıs’ta 2 bin 210, 7 Haziran’da ise 495 kişi olarak belirlendi.

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