Koronavirüs Vakalar 67 ilde azaldı Haziranda pozitiflik oranı yüzde iki buçuk
TÜRKİYE

Vakalar 67 ilde azaldı: Haziranda pozitiflik oranı yüzde iki buçuk

Koronavirüsle mücadelede umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Kısıtlamalar, aşılamanın hızlanması ve tedbirlere riayet edilmesi ‘vaka’ sayılarına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı’nın haftalık verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 67 ilde azalırken, 14 ilde arttı. 7 Mayıs’ta Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8’i pozitif çıkarken bu oran bir ayın sonunda 7 Haziran’da yüzde 2,5’e geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vakalar 67 ilde azaldı: Haziranda pozitiflik oranı yüzde iki buçuk
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de 7 Mayıs’ta Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8’i pozitif çıkarken bu oran bir ayın sonunda 7 Haziran’da yüzde 2,5’a geriledi.

  • Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 7 Mayıs’ta 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107’si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8’inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs’ta ise yüzde 5 seviyesine indi. Kovid-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs’ta 100 kişiden 4,2’sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti. Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti.

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31 Mayıs’ta uygulanan 219 bin 461 Kovid-19 testinden 6 bin 493’ü pozitif çıktı. Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112’si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1’inin vaka kayıtlarına girdiği 1 Haziran’dan sonra da düşüş devam etti. 3 Haziran’da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9’u, 4 Haziran’da 2,7’si, 7 Haziran’da ise 2,5’i pozitif çıktı. Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının yaklaşık üçte iki azalarak yüzde 8’den yüzde 2,5’a düştüğünü ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı verileri, 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 arasında Kovid-19 ağır hasta sayısında da azalma yaşandığını gösterdi. Verilere göre, 7 Mayıs’ta 3 bin 260 olan ağır hasta sayısı, Haziran’da ise 1060’a geriledi. “Kovid-19 belirtisi gösteren”leri ifade eden “hasta” sayısı ise 7 Mayıs’ta 2 bin 210, 7 Haziran’da ise 495 kişi olarak belirlendi.

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