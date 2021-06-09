Koronavirüs Ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı
TÜRKİYE

Ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Mayıs'ta Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıkarken bir ay sonra 7 Haziran'da bu sayı 2,5'e indi. Aynı tarih aralığında ağır hasta sayısı 3 bin 260'dan bin 60'a, hasta sayısı 2 bin 210'dan 495'e geriledi.

Haber Merkezi AA
Ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı
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Türkiye'de 7 Mayıs'ta Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıkarken bu oran bir ayın sonunda 7 Haziran'da yüzde 2,5'e geriledi. Ağır hasta sayısı da aynı dönemde üçte bir oranında azaldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs'ta ise yüzde 5 seviyesine indi.

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Kovid-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs'ta 100 kişiden 4,2'sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti. 31 Mayıs'ta uygulanan 219 bin 461 Kovid-19 testinden 6 bin 493'ü pozitif çıktı.

Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1'inin "vaka" kayıtlarına girdiği 1 Haziran'dan sonra da düşüş devam etti.

3 Haziran'da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9'u, 4 Haziran'da 2,7'si, 7 Haziran'da ise 2,5'i pozitif çıktı.

Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının üçte birden fazla azalarak yüzde 8'den yüzde 2,5'e düştüğünü ortaya koydu.

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Ağır hasta ve hasta sayıları

Sağlık Bakanlığı verileri, 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 arasında Kovid-19 ağır hasta sayısında da üçte bir oranında azalma yaşandığını gösterdi.

Verilere göre, 7 Mayıs'ta 3 bin 260 olan ağır hasta sayısı, 10 Mayıs'ta 2 bin 983 oldu. Ağır hasta sayısı 21 Mayıs'ta 1977'ye, 7 Haziran'da ise 1060'a geriledi.

Aynı tarih aralığında, "Kovid-19 belirtisi gösteren"leri ifade eden "hasta" sayısının 7 Mayıs'ta 2 bin 210 olduğu kayıtlara geçti. Hasta sayısı 10 Mayıs'ta 1734, 16 Mayıs'ta 920, 7 Haziran'da ise 500'ün altına inerek 495 kişi olarak belirlendi.

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"Kazanımlarımızı kaybetmemek lazım"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 pozitiflik oranının azalmasında bayram öncesi ve bayram süresince alınan tam kapanma tedbirleri ile aşılamanın önemli etkisi olduğunu söyledi.

Pozitiflik oranında azalma yaşansa da hala aktif vakalar bulunduğuna dikkati çeken İlhan şunları kaydetti:

  • "Tabloya bakıldığında kazanımlarımızın fazla olduğunu görüyoruz ancak bu noktaya zor gelindiğini unutmamak ve kazanımlarımızı kaybetmemek lazım. Bunun için de fiziksel mesafe, maske, hijyen gibi kişisel koruyucu önlemleri artırmak, olabildiğince kapalı ortamlarda bulunmamak, bulunuyorsak da mutlaka temiz havayla ortamın havalandırılmasını sağlamak ve sıramız geldiyse aşı olmak gerekiyor."

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Prof. Dr. İlhan, her gün yeni bir gruba aşı sırası geldiğine dikkati çekerek, en son üniversitede çalışan öğretim üyeleri ile idari personel, öğretmenler, turizm ve müzik sektöründe çalışanlar gibi yeni grupların aşılanmasına başlandığını hatırlattı.

Sırası gelenlere hangisine yetişebiliyorlarsa ve hangi aşı en yakınlarındaysa beklemeden aşı yaptırmalarını tavsiye eden İlhan, salgının ancak bu şekilde üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

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