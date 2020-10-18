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Van'da yeni koronavirüs tedbirleri: Ayaktaki yolculara da ceza kesilecek

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. Piknikçilere gün batımına kadar müsaade edileceğini ifade eden Vali Bilmez, “Ayakta yolcu alan minibüs ile ayakta binen yolcuya da ceza kesilecek” dedi.

Haber Merkezi İHA
Van'daki minibüslerde ayaktaki yolculara da ceza kesilecek.
Van'daki minibüslerde ayaktaki yolculara da ceza kesilecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısının 160 civarında olduğunu ifade ederek, “Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadar da korona virüs nedeniyle 10 vatandaşımız vefat etti. Şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi” dedi.

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Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu’nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantı sonra açıklama yapan Vali Bilmez, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre defin işlemlerinin yapılması, taziye işlemlerinin ona göre yürütülmesi. Taziyelerde asla yemeklere müsaade edilmemesi, düğünlerde müzik, yemek ve ikramların olmaması konusunda gerekli denetimlerin arttırılması ve özellikle bizim için önemli olan hastanelerde ziyaretçilerin kabul edilmemesi, ziyaretçiye müsaade edilmemesi. Çünkü bizim bu konuda alınmış bir kararımız var. Bu konularda gerekli denetimlerin arttırılması” dedi.

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“Ayakta yolcu alan minibüs ile ayakta binen yolcuya da ceza kesilecek”


Toplu taşıma denetimler arttırılmasına yönelik yeni tedbirlerin alındığı ifade eden Vali Bilmez, “Toplu taşıma denetimler arttırılması. Ayakta yolcuların alma yetkisi olmayan ‘Sarı minibüslerin’, ‘Halk otobüslerin’ ve ‘D plaka minibüslerin’ kesinlikle ayakta yolcu almaması. Şayet ayakta yolcu alırsa hem minibüse, hemde ayakta binen yolcuya da ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık ayakta binen kişi de suçlu kabul edilecek ve ona da cezai işlem yapılacak” diye konuştu.

Minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi: Şoföre söyledik ama...
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Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için denetimlere takılan bir minibüs şoförünün daha önce de fazla yolcu taşımaktan ceza aldığı ortaya çıktı.
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir'de iki farklı noktada minibüs ve otobüslere denetim yaptı.
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Bazı minibüsler, polisin denetim noktasını haber alınca güzergah değiştirdi ama buna rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
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Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen bir başka minibüsün ise daha önce de aynı kuralı ihlal etmekten ceza yediği ortaya çıktı.
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Her iki minibüse Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
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Minibüste bulunan bir yolcu, Millet işe gidiyor. Gidemezlerse yevmiyesini kesecekler. Buna bir önlem bulunması lazım. Şoföre söyledik ama o da para kazanıyor dedi.
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Polis ekipleri ayrıca otobüsleri de durdurarak denetim yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
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Minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi: Şoföre söyledik ama...
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“Piknikçilere gün batımına kadar müsaade edilecek”


Kentin şu anki alınan tedbirlere olumlu sonuç verdiğinin altını çizen Vali Bilmez, “Kentimizin şu anki alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini ve bu tedbirlere devam edilmesi. Revize ettiğimiz bir hususta hafta sonları ve bazen hafta içi aileleri ile birlikte pikniğe gidenlere daha önce saat 19.00’a kadar müsaade edilmişti. Şu an onu gün batımı ile birlikte artık müsaade edilmeyeceğiz. Gün batımına kadar müsaade edilecek. Maske, mesafe ve temizlik konusunda topluluğumuzun duyarlı olması gerektiği konusunda tekrar ortak temennilerde bulunduk. İlgili kurumlarda da gerekli hassasiyetler gösterilmesi için yazılar yazılacak” dedi.

“Kamu kurumlarına girişlerde HES uygulaması devam edecek”


Kamu kurumlarının girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının devam edeceğini ifade eden Vali Bilmez, “Filyasyon sonucu izole edilen vatandaşlarımızın sokakta tespiti halinde bunların yurtta izole edilme uygulamasına devam edilecek. Bugüne kadar filyasyon çalışmaları sonunda sokakta izole edilen 278 kişi yakalanıp yurda yerleştirdik. Bunların üçte biri pozitif vakaydı, üçte ikisi temaslı kişiydi. Şu anda yurtta yaklaşık 40 civarında kişi kalmaktadır. Çünkü eksik kalan süreyi tamamlatıyoruz” dedi.

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