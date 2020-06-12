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Koronavirüs Yatalak kocası için eve berber çağırdı bir hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Yatalak kocası için eve berber çağırdı bir hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Diyarbakır’da bir kadın, 76 yaşındaki yatalak eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Eve gelen berber sonrası çift koronavirüse yakalandı. 76 yaşındaki yatalak adam, 7 günlük yoğun bakım savaşını kaybederken, filyasyon ekipleri berber ile temas eden kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Eşi eve berber çağıran yatalak koca koronavirüsten öldü.
Eşi eve berber çağıran yatalak koca koronavirüsten öldü.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi’nde yaşanan olayda edinilen bilgilere göre N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatalak olan eşi M.E. ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapandı.

Eşi eve berber çağıran yatalak koca koronavirüsten öldü.

EVE BERBER ÇAĞIRINCA VİRÜS KAPTILAR

  • İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.’de koronavirüs semptomları görüldü. Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatalak olan eşi M.E.’ye de test uyguladı. Test sonuçları pozitif çıkan M.E. yoğum bakıma alındı.

M.E. geçtiğimiz günlerde 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan filyasyon ekiplerinin berberin ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi.

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