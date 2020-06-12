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Gündem Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Gece yarısı zabıta ordularıyla geldiler
İSTANBUL

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Gece yarısı zabıta ordularıyla geldiler

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak’ın Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri’ne konuk oldu. Beyoğlu’nda yeni normal ile neler yaşandığını anlatan Yıldız, ücretsiz olarak yaptıkları dezenfektan ve maske dağıtım stantlarının İBB tarafından kaldırılmasına da değindi. İBB’nin gece yarısı zabıta ordularıyla gelip stantların kaldırıldığını söyleyen Yıldız, toplum sağlığı için uygulamalarına devam ettiklerini anlattı.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

Yeni Şafak’ın Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri’ne konuk olan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılız, İstanbul’un kalbi olarak nitelendirilen Beyoğlu’ndaki son durumu anlattı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un en kalabalık ve turistlik mekanlarında yeni normal ile neler yaşandığını anlatan Yıldız, kültür sanatının başkenti olan Beyoğlu’nda gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri de tek tek sıraladı.

İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını vinçle söktü
OYNAT 00:48
İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını vinçle söktü
İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesine ait maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı. Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada '45 günden bu yana toplum sağlığı için istiklal caddesi üzerinde kurduğumuz, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar dün gece İBB ekipleri tarafından zorla sökülmüştür. Tramvay seferleri için engel teşkil ettiği gerekçesi ile daha önce yaptıkları bildirimin gereğini yapmamıza, devam eden tramvay seferlerine engel ve tehlike teşkil etmemesine rağmen stantlarımız iş makineleri ve zabıta ekipleri ile zorla sökülerek götürülmüştür' ifadelerine yer verildi.


Mantıklı bir açıklaması yok

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi’nin toplum sağlığını koruyabilmek adına İstiklal Caddesi’nin Taksim girişine, Tünel Meydanı girişine ve Galatasaray Meydanı’na stantlar kurdukları ücretsiz maske ve dezenfektan stantlarının İBB ekipleri tarafından kaldırılmasını anlatan Yıldız, “4 Haziran gecesi İBB ekipleri adeta bir zabıta ordusuyla gece yarısı gelerek stant ve dezenfektan stantlarını kaldırdı. Ekiplerimiz, caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir yandan ücretsiz maske dağıtırken bir yandan da cihazlarla ateşini ölçtü ve ellerine dezenfektan sıktı. Yaklaşık iki aydır devam eden uygulama ile vatandaşlarımıza yaklaşık bir milyon ücretsiz maske dağıttık. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplayan hizmetlerimiz İBB’yi rahatsız etti. Yaşanan tutum karşısında mantıklı bir açıklama yapılmadı. Üstüne bir de İBB, aynı yerlerde maske dağıtmak için harekete geçti. Bu tutumda açıklanamaz bir gerçek” ifadelerini kullandı.

Hem mücadele etmiyor hem engelliyor
GÜNDEM
Hem mücadele etmiyor hem engelliyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, editörümüz Fatma Çelik'in sorularını yanıtladı.

AKM yıl sonuna yetişmiş olacak

Beyoğlu’nu turizm açısından cazibe merkezi haline getirecek olan Kültür Yolu projesini anlatan Yıldız, projenin tamamlanması ile birçok yeni ve atıl mekanın hayata kazandırılacağını duyurdu. Ayrıca Beyoğlu’nda ikamet eden birçok vatandaşa Kültür Yolu, Galata Port ve Haliç Port projelerinin tamamlanması ile ekmek kapısı açılacağını söyleyen Yıldız, inşaatı devam eden Taksim Camii, AKM ve Muammer Karaca Tiyatrosu’nun tamamlanması için çalışmalara hız kesilmeden devam ettiğini duyurdu. 2021’in ilk aylarında Taksim Camii’nin açılabileceğini söyleyen Yıldız, AKM’nin de yıl sonuna kadar yetişmiş olacağını söyledi.

Yeni Şafak ekranlarında ilk kez gerçekleştirecekleri bir festivalinde haberini veren Yıldız, ilerleyen günlerde dolma kalem festivali yapacakları söyledi.

Beyoğlu’nda yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm projelerine de açıklık getiren Yıldız, “Seçim zamanı söylediğim her sözün arkasındayım. Vatandaş kentsel dönüşüm isterse arkalarında olacağım. Kimse yerinden yurdundan edilecek diye korkmasın. Herkes kendi yerinde olmaya devam edecek” dedi.

Haydar Ali Yıldız ile olan yayının tamamını Instagram hesabımızdan izleyebilirsiniz.

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📌İBB zabıta ordularıyla maske stantlarımızı gece yarısı kaldırdı 📌Kültür yolu projesi ile birçok Beyoğlulu istihdam edilecek 📌Vatandaşımız kentsel dönüşüm istediği takdirde ben yanlarında olacağım 📌Taksim Camii, 2021 ilk çeyreğinde açılmış olacak 📌Atlas Sineması müze olacak ve özel gösterimlere ev sahipliği yapacak @beyoglubld Başkanı @haydaraliyildiz editörümüz @fatcelik ‘in konuğu oldu. Beyoğlu’nda yeni normali değerlendirdi.

#EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()


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