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Koronavirüs Yeni hayatına hastanede merhaba dedi Plazma tedavisiyle ölümden döndü
DÜNYA

Yeni hayatına hastanede merhaba dedi: Plazma tedavisiyle ölümden döndü

Koronavirüs enfeksiyonu sonrası ölümden dönen ve yoğun bakımda adeta yeniden doğan Hakim Sükün, 40'ıncı yaşını kendisini hayata döndüren yoğun bakım hemşireleriyle birlikte kutladı. Üç kez uygulanan plazma tedavisi ile hayata dönen Sükün, taburcu olduktan sonra uygun bulunursa, kendisinin de plazma bağışçısı olacağını söyledi ve uyardı: “Sağlık Bakanı vurguladı sürekli ama biz gerçekten ciddiye almamışız. O solunum sıkıntısını ancak yaşayan bilir.”

Haber Merkezi DHA
Hakim Sükün, yeniden immün plazma bağışçısı olacağını söyledi.
Hakim Sükün, yeniden immün plazma bağışçısı olacağını söyledi.

İstanbul'da kırtasiyecilik yapan Hakim Sükün, geçtiğimiz ay soğuk algınlığı şikayetiyle Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerinde, koronavirüs testi pozitif olduğu anlaşılınca ilaç tedavisiyle izlenmek üzere evine gönderildi. İlaçlarını kullanmasına rağmen bir hafta içinde durumu iyice kötüleşince 112’yi arayan Sükün, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve solunum sıkıntısı arttığı için yoğun bakıma alındı.

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Küçük Miraç'ın isteğini kırmadılar

Yaklaşık 10 gün boyunca uygulanan hiçbir tedaviden sonuç alınamadı. Durumu kötüleşmeye devam eden Sükün, bir hafta içinde tam üç kez plazma tedavisi gördü. Hayata yeniden dönen 4 çocuk babası Hakim Sükün’ün 8 yaşındaki oğlu Miraç, yoğun bakım hemşirelerinden babası için doğum günü kutlamalarını istedi. Babasını ölümün kıyısından alan yoğun bakım sağlık personeli, küçük Miraç’ı kırmadı ve Hakim Bey yoğun bakımda yeniden doğdu.

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'Plazma bağışı sayesinde hayattayım'

Üşüme ve terleme belirtilerinin ardından öksürük şikayetinin de başladığını anlatan Hakim Sükün, “Dün yoğun bakımdan çıktım, dün ve bugün arasında bile çok fark var. Beni hayata döndüren plazma kan, hangi vatandaştan geldiyse Allah razı olsun. Ben de tam olarak iyileştikten sonra uygun görülürse tabii ki plazma bağışında bulunacağım” dedi.


  • Sağlık Bakanı’nın üzerine basa basa uyardığı halde vatandaş olarak uyarıları hafife aldıklarını, bu korkunç günleri yaşadıktan sonra anladığını vurgulayan Sükün, “Ben bunu yaşadım, ondan sonra çevremdeki arkadaşlar daha tedbirli olmaya başladılar. Oysa hasta olduktan sonra değil, hasta olmadan önce tedbir almak lazım. Aklımın ucundan bile geçmezdi böyle bir şey yaşayacağım
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