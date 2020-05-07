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Koronavirüs İngilterede koronavirüs tedavisinde immün plazma yöntemi deneniyor
DÜNYA

İngiltere’de koronavirüs tedavisinde immün plazma yöntemi deneniyor

Koronavirüs salgınında ölü sayısının 30 bini aştığı İngiltere'de virüse karşı yeni bir tedavi yöntemi denenmeye başlandı. İmmün plazma tedavisi Türkiye'de de bir aydır uygulanıyor ve olumlu sonuçlar veriyor.

Haber Merkezi İHA
İngiltere'de ölüm sayısı 30 bini aştı.
İngiltere'de ölüm sayısı 30 bini aştı.

İngiltere’de korona virüs tedavisinde immün plazma yöntemi denenmeye başladı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de virüse karşı yeni bir tedavi yöntemi denenmeye başladı. Türkiye’de korona virüs tedavisinde 1 aydır uygulanan ve olumlu sonuçlar veren immün plazma tedavisi İngiltere’de denenmeye başladı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kan ve Nakil Birimi tarafından yapılan açıklamada korona virüsü yenen hastalardan alınan 14 ünite plazmanın 3 hastaneye dağıtıldığı duyuruldu. NHS, immün plazma yönteminin ilk denemelerinin olumlu sonuçlanması halinde tedavinin yaygınlaştırılmasını planladığını açıkladı. NHS Kan ve Nakil Birimi Tıbbi Direktörü Gail Miflin, yaptığı açıklamada, "Denemede bağışçılarımızın gösterdiği cömertlik sayesinde hastaların immün plazma almaları bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Miflin, daha fazla kişinin plazma bağışı yapması durumunda uygulamaya katılan hastanelerin sayısının artmasını beklendiklerini belirtirken, şu ana kadar 400 kişinin bağış yaptığını açıkladı. Direktör, NHS verileri yardımı ile donör adaylarına ulaştıklarını ifade ederken, "Donör merkezlerimizin yakınında yaşayan test sonuçları pozitif olan insanlarla iletişim kurmak için NHS verilerini kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Miflin, şu anda immün plazma bağışlarının 9 şehirde ve 23 donör merkezinde yapıldığını açıklarken, tedavi denemelerinin olumlu sonuç vermesi ve güvenliğinin doğrulanması halinde tedavinin yaygınlaştırılacağını duyurdu.

İngiltere’de toplam koronavirüs vaka sayısı 201 bin 101’e, hayatını kaybedenler ise 30 bin 76’ya ulaştı. İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

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