Koronavirüs Yine aynı manzara Apartman dairesini kahveye çevirdiler
TÜRKİYE

Yine aynı manzara: Apartman dairesini kahveye çevirdiler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin kahvehaneye çevrilen apartman dairesine yaptığı baskında 13 kişi gözaltına alındı. Oyun oynayıp, alkol aldığı belirlenen bu kişilere, Hıfzıssıhha Kanunu'na göre toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Evi kumarhaneye çeviren 13 kişi böyle yakalandı.
Evi kumarhaneye çeviren 13 kişi böyle yakalandı.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle kahvehaneler kapatırken, dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ve oyun oynandığı ihbarını aldı.

'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını
KORONAVİRÜS
'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını

Yok artık dedirten olay: Kapalı olması gereken kahvede kumarda yakalandılar
GÜNDEM
Yok artık dedirten olay: Kapalı olması gereken kahvede kumarda yakalandılar
Daireye baskın yapan ekipler, oyun oynayan ve alkol alan 13 kişiyi yakaladı.

Koronavirüs dinlemediler: Kahvehanede kumar oynayan 15 kişi yakalandı
OYNAT 00:35
Koronavirüs dinlemediler: Kahvehanede kumar oynayan 15 kişi yakalandı
Balat'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye giden polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine Kumar oynatmak ve Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak suçlamasıyla işlem yapıldı. Haklarında idari yaptıran başlatılan kumarbazlara ise Kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.

Oyun malzemelerine el konuldu

Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 283'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olarak olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Oyun malzemelerine ise el konuldu.
Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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