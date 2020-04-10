Yine aynı manzara: Apartman dairesini kahveye çevirdiler

Koronavirüs dinlemediler: Kahvehanede kumar oynayan 15 kişi yakalandı

Balat'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye giden polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine Kumar oynatmak ve Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak suçlamasıyla işlem yapıldı. Haklarında idari yaptıran başlatılan kumarbazlara ise Kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.