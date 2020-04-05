Koronavirüs Evde kal dedikçe çıkıyorlar Kahvehaneye kumar baskını
TÜRKİYE

'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını

İstanbul Balat'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı. Haklarında idari yaptıran başlatılan kumarbazlara ise Kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kahvedeki herkese tek tek ceza kesildi.
Kahvedeki herkese tek tek ceza kesildi.

Fatih, Balat Mahallesi, Ayan Caddesi üzerinde bir kahvehanede gece yarısından sonra kumar oynandığı ihbarını alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Gece yarısı kahvehaneye yapılan baskında Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken mekanda 15 kişi kumar oynarken yakalandı. Kahvehanede yapılan incelemede çok sayıda iskambil kağıdı ve baskın sırasında masaların üzerinde bulunan kumar parası olduğu değerlendirilen 830 lira ele geçirildi. Kahvehanenin sabaha kadar açık olduğu tespit edildi.

Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
FOTOĞRAF 5
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Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
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Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane de 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Öte yandan işyerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK'nın 195.maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
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Baskın sırasında bazı kişiler ise polisi fark edince, pencereden kaçmak istedi. O anlar ise polisler tarafından görüntülendi.
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Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye baskın yapan polis içeride 26 kişiyi yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.


Ceza kesilecek

Polis ekipleri içende kumar oynayanlar hakkında 1593 sayılı umumi Hıfzasıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve kumar oynamak suçlarından idari yaptırım kararı uyguladı. Bu kişilere kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira aralığında ceza kesileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar: Salgından haberim yok
GÜNDEM
Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar: Salgından haberim yok
Ayrıca kahvehaneyi işleten İsmail R.E. i. ile ilgili TCK 195. madde(Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin alınan Tedbirlere Aykırılık) ve TCK 228 (Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama) maddelerine istinaden adli işlem başlatıldı
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