Özgün KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuruları için son tarih
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KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuruları için son tarih...

KPSS lisans başvuruların ne zaman sona ereceği sınava girecek memur adayları tarafından en çok sorulan soruların başında yer aldı. KPSS lisans başvurularının 24 Mayıs'ta başlamasının ardından henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar "KPSS lisans başvuruları için son gün ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak? KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS başvuruları için son gün ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?
KPSS başvurusu 2022

Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS için başvurular geçtiğimiz hafta başladı. KPSS başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar başvuruların ne zaman sona ereceğini sorguluyor.

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

  • KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihleri arasında yapılacak.
  • KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
  • KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans başvuru ücreti ÖSYM tarafından başvuruların başlatılmasının ardından ortaya çıktı. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ve kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecekler.

KPSS Lisans başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL, ÖABT her bir oturum için 115 TL ve Alan Bilgisi her bir oturum için 80 TL olacak şekilde belirlendi.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar şöyle; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/

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