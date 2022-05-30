2022 YKS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İstediği üniversiteye yerleşebilmek için sınavda ter dökecek olan adaylar YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. YKS'ye katılım sağlayacak gençler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

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