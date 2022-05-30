2022 YKS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

TYT, AYT ve YDT oturumları olacak şekilde merkezi olarak düzenlenecek olan üniversite sınavı giriş belgeleri sınav öncesi araştırma konusu oluyor. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı her yıl belirli tarihlerde Haziran ayında yapılıyor. Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
YKS SINAVI NE ZAMAN 2022?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Bu nedenle gözler 8 Haziran'da olacak. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
TYT oturumu 135 dakika sürecek.
AYT oturumu 180 dakika sürecek.
YDT oturumu 120 dakika sürecek.
2022 YKS TAKVİMİ
TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.