Kırmızı et, doğru şekilde saklanmadığı takdirde kısa sürede bozulabilecek gıdalardan biridir. Kurban Bayramı’nda evlerde kısa sürede tüketlecek miktardan çok daha fazla et bulunur. Bu etlerin doğru şeklde saklanması hem sağlık, hem de lezzet açısından önemlidir. En sağlıklı yöntemlerden br de et dern dondurucuda saklamaktır. Uygun şeklde hazırlayıp dern dondurucuya koyduğunuz et yıl boyunca güvenle kullanıp, lezzetli yemekler yapabilirsiniz. İşte, kırmızı et saklama yöntemleri:

Kurban eti nasıl saklanır?

Et ürünleri saklanacağı zaman porsiyonlara ayrılmalıdır. Porsiyonlara ayırdığınız etleri buzdolabı poşetine koyabilir, yağlı kağıda veya streç filme sarabilirsiniz. Eğer sarmak istemiyorsanız, onun yerine etleri kapaklı plastik, cam veya çelik kaplara koyabilirsiniz. Ancak kapağının hava almayacak şekilde kapalı olduğundan emin olmalısınız. Etleri kısa süre içinde kullanmak istiyorsanız, buzluk yerine buzdolabında saklayabilirsiniz. Bonfile, kuşbaşı, biftek gibi parçaları buzdolabında 3-5 gün, sakatat ve kıymaları ise 2 ay kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Kemikli etler ise önce küçük parçalara ayrılmalı, streç filme sarılmalı, ardından buzdolabı poşetine konulmalıdır. Kemikli etler hava almayacak şekilde buzluk kısmında saklanabilir. Çiğ ve pişmiş etler farklı kaplarda saklanmalı, birbiriyle temas ettirilmemelidir. Köfteler pişmeden önce porsiyonlara ayrılmalı ve poşetlenmelidir. Daha sonra poşetler halinde muhafaza edilebilir.

Buzlukta kıyma nasıl saklanır?

Buzlukta et saklamanın en kolay yöntemlerinin başında o eti kıyma haline getirmek geliyor. Buzlukta kıyma saklama yöntemi ise oldukça basit. Kıymalarınızı buzdolabı için özel üretilmiş kilitli torbaların içerisine ince bir tabaka halinde yayın. Üzerlerine bastırarak formlarını düzeltin. Tüm kıymalara aynı işlemi uygulayıp üst üste dizin ve buzluğunuza yerleştirin.

Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban Bayramı'nda sizin payınıza düşen etler ya da farklı zamanlarda saklamak istediğiniz diğer tüm etler için aşağıdaki yöntemleri değerlendirebilirsiniz. Etin hangi bölgesinin size geldiğine, eti hangi şekillerde değerlendirmek istediğinize, nasıl porsiyonladığınıza göre bu konuda farklılıklar oluşacaktır, endişe etmeyin.

Buzlukta et nasıl saklanır?

Buzlukta, derin dondurucuda et nasıl saklanır diyenlere cevaplarımızla geldik. Öncelikle et çeşitlerine göre seçmeniz gereken et saklama yöntemlerinde değişiklikler olacaktır. Bu yüzden aşağıdaki başlıkları tek tek inceleyip size en uygun olanı seçerek işe başlayabilirsiniz.

Pişen etler nasıl saklanır?

Pişen etlerin saklama süresi 3 günü geçmemelidir. Eti pişirdikten sonra uygun boyuttaki saklama kaplarına konulmalı ve buzdolabında 2 gün saklanmalıdır. 2-3 günün ardından pişmiş et kesinlikle tüketilmemelidir.

Kurban eti kaç derecede saklanır?

Kırmızı et buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda -18 santigrat derecede ise daha uzun süre saklanabilir. Eti dondurmak için -32 santigrat dereceli soğuk depolar kullanılır. Et, çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.

Kurban eti nasıl çözdürülür?

Eti saklarken ve çözdürürken en sık yapılan hata, sıcaklık geçişlerinin hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Yani, eti saklayacağınız zaman önce buzdolabında, ardından buzluk bölümünde saklamanız gerekir. Çözdürme işleminde de buzluktaki et önce buzdolabına alınmalı, 2-3 saat bekletildikten sonra oda sıcaklığına alınmalı ve 4-5 saat içerisinde tüketilmelidir. Ani sıcaklık değişimleri etin kimyasal yapısında bozulmalara ve bakteri üremesine yol açabilir.

Kurban eti ne kadar süre saklanır?

Kırmızı et, derin dondurucuda ortalama 6 ay kadar saklanır. Daha önce bahsettiğimiz gibi eti saklarken hava almadığından emin olmak gerekir. 6 ay geçtikten sonra, et tüketilmemelidir. Kırmızı eti saklayacağınız zaman, buzdolabı poşetinin üzerine tarihin yazılı olduğu bir etiket ekleyin. Bu sayede kaç aydır buzlukta olduğu daha iyi anlayabilirsiniz.

Uzun yolda et nasıl muhafaza edilir?

Soğuyan etlerden evinize götüreceğiniz kısmı pay ettikten sonra, bu etleri mümkünse yarımşar kilogramlık buzdolabı poşetlerine koyun. Eğer etleriniz kemikli ise, yarım kilo olacak şekilde ayıramıyorsanız en fazla 1 kilo olacak şekilde de buzdolabı poşetlerine pay edebilirsiniz.

Etin bozulmaması için ne yapmalıyız?