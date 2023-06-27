Bayram denildiğinde akıllara öncelikle ‘Baklava’ gelir. Kurban bayramı öncesinde kolları sıvayıp eşsiz baklava hazırlayanlar ise şerbet için nasıl bir sıcaklığın olacağını araştırıyor. Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu olur?

Baklavanın şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?

Bir baklavanın leziz olasının en önemli noktalarından biri de hiç kuşkusuz şerbetinden geçiyor. Baklavanın hamurlaşmaması için şerbetin döküleceği an son derece kıymetlidir. Şerbetli tatlılarda kullanılan malzemeye göre şerbetin ısısının değişmesi son derece önemli. Örneğin unla hazırlanan tatlılarda şerbet sıcak olurken. Yufkalı tatlılarda ise iş biraz daha faklı. Sıcak baklavaya sıcak şerbet döküldüğünde yufka kıyır kıyır olmaz bir hayli yumuşak olur.

Baklava yapmak isteyenler şerbeti hazırlarken bir hayli hassas davranmalı. Baklava hamuru açılmadan önce şerbet kaynatılmalı ve baklava hazır olana kadar şerbet soğumalı. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti gezdirebilirsiniz.

Şayet baklavayı birkaç gün öncesinde hazırladıysanız bu kez şerbetin sıcak olması gerekiyor. Şerbeti kaynattıktan sonra ilk sıcağı çıkar çıkmaz önceden pişirdiğiniz tatlının üzerine gezdirebilirsiniz. Bu aşamada baklava tepsisinin ocağa yerleştirip, ısıyı en kısık ayarda açabilirsiniz. Bu şekilde baklavanın şerbeti hızla çekmesine yardımcı olursunuz. Şerbeti döktükten sonra ocağı kapatın ve baklava tepsisine tezgaha kaldırın.

Baklavanın şerbeti döküldükten sonra ağzı kapatılır mı?

Baklavanın şerbetini döktükten sonra tepsinin üzerini kısmen kapatarak tatlının demlenmesini, şerbeti iyice çekmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamada baklava tepsisinin üzerini temiz bir bez veya örtüyle kapatıp fırında, kilerde, ısı ve ışık almayan temiz bir rafta saklayabilirsiniz.

Cevizli ev baklavası nasıl yapılır?

Püf noktalarıyla tatlıların vazgeçilmezi çıtır çıtır çok lezzetli ağızda dağılan cevizli ev baklavası tarifi.

Cevizli ev baklavası yapılış malzemeleri

150 mililitrelik çay bardağından;

200 mililitrelik su bardağından;

-1 çay bardağı süt

-1 çay bardağı yoğurt

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 yumurta

-1 paket kabartma tozu

-2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ya da limon suyu

-4,5 su bardağı un (Un miktarı az gelirse biraz daha un kullanabilirsiniz.)

Cevizli ev baklavasının hamurunu açmak için malzemeler

-1 kilogram kadar buğday ya da mısır nişastası

Baklavanın arasına koymak için malzemeler;

- Yarım kilo çekilmiş ceviz

Baklavanın üzeri için malzemeler;

-300 gram tereyağı

-Yarım su bardağı sıvı yağ

Cevizli ev baklava şerbeti için malzemeler ;

200 mililitrelik su bardağından;

-5,5 su bardağı şeker

-6 su bardağı su

-Yarım limonun suyu (Kullandığınız limon büyükse çeyrek limon kullanabilirsiniz. Kullandığım limon küçük olduğu için tam geldi. Büyük boy limonun suyu fazla geliyor.)

Cevizli ev baklavası tarifi, yapılışı

Öncelikle şerbet için şekeri ve suyu karıştırıp 20 dakika orta ateşte kaynatalım. Limon suyunu ilave edip 10 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakalım.

Tüm malzemeyi karıştırıp unu yavaş yavaş ilave ederek yoğuralım. Yumuşak bir hamur olacak.

Hamuru cevizden küçük fındıktan büyük parçalara bölelim. 70 ile 75 tane beze çıkıyor. Son bezeyi üzerine koymak için yumurta büyüklüğünde yapalım. 6 tane bezeyi önce küçük olarak açalım ardından aralarına biraz nişasta serpelim daha sonra oklavayla tepsinin büyüklüğü kadar açıp tepsiye serelim. Üzerlerine biraz ceviz serpelim. Bu şekilde tüm bezeler bitene kadar açalım ve tepsiye serip yufkaların aralarına ceviz serpelim.

Son koyduğumuz yufkanın üzerine ceviz koymayıp büyük olan bezeyi incecik açıp tepsinin en üstüne koyalım. İstediğimiz şekilde keselim, tereyağını eritip temiz beyaz bir tülbentle üzerindeki köpüklerin gitmesi için süzelim. Tereyağını sıcak olarak baklavanın üzerine eşit bir şekilde dökelim.

Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırına verelim. Baklavanın üzeri kızarınca fırının ayarını 150 dereceye getirip isteğe bağlı olarak 1 ya da 1,5 saat kadar pişirelim, ne kadar uzun süre pişirirsek o kadar çıtır çıtır olur. Şerbet soğuk baklava sıcak olacak şekilde şerbetini dökelim. Baklavanın üzerini hamur olmaması için yarım bir şekilde kapatalım. 1-2 saat sonra servis edebilirsiniz.

Evde baklava kaç derecede pişer?

Baklava önceden ısıtılan 160 veya 180 derece fırında üzeri kızarana dek 40 ile 45 dakika boyunca pişirilmelidir. Baklava şerbeti, baklava pişene dek hazırlanmalıdır.

Baklavanın kıtır kıtır olması için ne yapmalıyız?

Dışı çıtır çıtır bir baklava yapmak istiyorsanız hamur karışımına yarım limonun suyunu ya da birkaç damla sirkeyi katmayı unutmayın. Bu asitli malzemeler hamurun piştiği zaman gevrek olmasını sağlar.

Baklavanın yağı sıcak mı dökülür soğuk mu?