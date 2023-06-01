Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslümanlar, "kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?" sorunun merak etmeye başladı. Haberimizde kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.