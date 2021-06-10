Özgün Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
DİNİ BİLGİLER

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, "kimler kurban kesmeli?" sorusunun cevabı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığından kimler kurban kesmekle yükümlüdür? sorusuna cevap verildi. Haberimizde kurban kesimiyle yükümlü kimselerde bulunması gereken özellikleri bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kimler kurban kesmeli?
Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor.

Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle yükümlü olan kişilerin kimler? soruna Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı Kurban Rehberi'nde yanıtladı.

Diyanet kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğunu açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? sorusuna şu yanıt verildi:

  • Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).
  • Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453).
  • Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
ÖZGÜN
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gerekenler
GÜNDEM
Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gerekenler

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
OYNAT 00:00
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.


Abone Ol Google News
Son 20 gün kaldı

Son 20 gün kaldı

​Parasını getirene vergi incelemesi yapılmayacak.
Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Minik Miraç'ın umutlarını çaldılar.
Karar 15 gün içinde verilecek

Yargıtay: 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor.

Vekaletle kurban kesim fiyatı belli oldu.
Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​NATO Zirvesi nedeniyle bugüne çekilmişti

Kızın Elif sana doyamadı

Kızın Elif sana doyamadı

​Şehit eşinden yürek yakan sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.