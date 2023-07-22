PSG'nin yıldız ismi Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı iddia edildi. Mbappe, PSG'de kadro dışı bırakıldı. Bu hamle Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği iddiasını kuvvetlendirdi.

MBAPPE REAL MADRİD'E Mİ GİDECEK?

Dünya futbolunun son dönemdeki en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Kylian Mbappe ile kulübü Paris Saint-Germain (PSG) arasında dev bir kriz yaşanıyor.

PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve gelecek sezon opsiyon hakkını kullanmayarak takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız, PSG'nin Japonya kamp kadrosuna alınmadı.

MBAPPE REAL MADRİD İLE ANLAŞMA YAPTI MI?

Fransız kulübü, her seferinde Real Madrid'e gitmek istediğini belirten 24 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle şimdiden anlaşmaya vardığını düşünüyor.

PSG bu nedenle en az 200 milyon euro bedel karşılığında Mbappe'yi bu yaz Real Madrid'e satmak isterken, İspanyol devi ise oyuncuyu bedavaya kadrosuna katmak için sezon sonunu bekliyor.

Fransız basınına göre; PSG yönetimi, kadro dışı bırakılan Mbappe'ye, 'Ya Real Madrid bonservis bedelini ödemeyi kabul edip bu yaz seni satın alır, ya da Avrupa'dan hiçbir takıma gitmene izin vermeyiz ve sezon sonuna kadar kadro dışı kalırsın' restini çekti.

MBAPPE'YE AL HİLAL TEKLİFİ!

PSG ile Mbappe arasındaki son gelişmeler bu şekildeyken, Fransızlardan bomba bir iddia daha geldi.

RMC'nin haberine göre; Mbappe'yi isteyen kulüpler arasında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de girdi.

Suudi Arabistan hükümetinin Al Hilal'de forma giymesini istediği Mbappe için büyük bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

200 MİLYON MBAPPE'YE, 200 MİLYON PSG'YE!

Hükümet yetkilileri, Mbappe'ye yıllık 200 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme ve PSG'ye de 200 milyon euro bonservis bedeli teklifinde bulundu.

L'Equipe'de yer alan habere göre ise Real Madrid'den başka bir takıma gitmek istemeyen 24 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha PSG'de futbol oynayıp sezon sonu bonservissiz şekilde İspanyol ekibine imza atmayı planladığı kaydedildi.

Mbappe, geride kalan sezon PSG formasıyla 43 resmi maçta 41 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.







