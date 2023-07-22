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Spor

Al Hilal'den Mbappe için 200 milyon euro

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Paris-Saint-Germain'de (PSG) kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe için kesenin ağzını açtı. Al Hilal, yıldız oyuncu için 200 milyon euro teklifte bulundu.

Haber Merkezi
13:44 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), sezon öncesi Japonya ve Güney Kore'de katılacağı hazırlık turnuvasının kadrosunda yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'ye yer vermedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik direktör Luis Enrique tarafından belirlenen 29 kişilik takım kafilesinde, Fransa temsilcisinin tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu elinde tutan Mbappe yer almadı.


Real Madrid'e gitmek istiyor

Fransa basınında yer alan haberlere göre, PSG yönetimi, kontratı gelecek sezon sona erecek olmasına rağmen sözleşme yenilemeyi reddeden 24 yaşındaki yıldızı göndermeyi ve transferden bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor. Mbappe ise bir yıl daha Fransa temsilcisinde forma giyerek gelecek sezon Real Madrid'e bonservissiz gitmek istiyor. PSG'nin başkanı Nasır el-Halifi, daha önce yaptığı açıklamada, Fransız yıldızı bonservis bedeli ödenmeden yollamalarının "imkansız" olduğunu söylemi


Al Hilal'den çılgın teklif

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Kylian Mbappe için gözünü kararttı. Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak isteyen ekip, kesenin ağzını bir hayli açtı. RMC Sport'un haberine göre Al Hilal, Kylian Mbappe için PSG'ye 200 milyon euro teklifte bulundu.


PSG'nin 2018'de Monaco'dan 180 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mbappe, Fransa temsilcisinde tüm kulvarlarda 260 karşılaşmada 212 gol ve 98 asiste imza atmıştı.


#Kylian Mbappe
#PSG
#Al Hilal
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