|
Spor

PSG'de Mbappe krizi: Yurt dışı kampına katılmayacak

PSG'de Kylian Mbappe ile ipler koptu. Fransız ekibi, sözleşme yenilemeyi kabul etmeyen Mbappe'yi kadro dışı bıraktı.

23:48 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mbappe'nin 1 yıllık sözleşmesi kaldı

Mbappe'nin 1 yıllık sözleşmesi kaldı

Paris Saint Germain ve Kylian Mbappe arasında sözleşme krizi yaşanıyor. Fransız devinde son yılına giren yıldız oyuncu kontratındaki opsiyonu kullanmaktan yana değil. Mbappe ayrıca PSG ile yeni sezona başlamak istemiyor.


L'equipe'in haberine göre PSG, sözleşme konusunda yanıt vermeyen Kylian Mbappe'nin Japonya'da yapılacak kamp kadrosuna alınmasına onay vermedi.

2 hafta süre verdiler

Fransız devi, Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığına inanıyor. PSG Başkanı Nasser Al Khealifi, yeni teknik direktör Luis Enrique'nin imza töreninde Mbappe'ye düşünmesi için 2 hafta süre verdiklerini açıklamıştı. Mbappe ise direkt olmasa da kulüpten ayrılmak istediğini hissettirmişti.


PSG, 24 yaşındaki oyuncuya 1 milyar Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyordu, ancak oyuncuyu kadro dışı bıraktılar.



#Kylian Mbappe
#PSG
#Transfer
8 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir’de feribot ücretlerine zam