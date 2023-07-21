PSG'de Mbappe krizi: Yurt dışı kampına katılmayacak

Mbappe'nin 1 yıllık sözleşmesi kaldı
Paris Saint Germain ve Kylian Mbappe arasında sözleşme krizi yaşanıyor. Fransız devinde son yılına giren yıldız oyuncu kontratındaki opsiyonu kullanmaktan yana değil. Mbappe ayrıca PSG ile yeni sezona başlamak istemiyor.
L'equipe'in haberine göre PSG, sözleşme konusunda yanıt vermeyen Kylian Mbappe'nin Japonya'da yapılacak kamp kadrosuna alınmasına onay vermedi.
2 hafta süre verdiler
Fransız devi, Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığına inanıyor. PSG Başkanı Nasser Al Khealifi, yeni teknik direktör Luis Enrique'nin imza töreninde Mbappe'ye düşünmesi için 2 hafta süre verdiklerini açıklamıştı. Mbappe ise direkt olmasa da kulüpten ayrılmak istediğini hissettirmişti.
PSG, 24 yaşındaki oyuncuya 1 milyar Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyordu, ancak oyuncuyu kadro dışı bıraktılar.