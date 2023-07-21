PSG'de Mbappe krizi: Yurt dışı kampına katılmayacak

Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez Suudi Arabistan'a transfer olan isimler arasına katılıyor. Yıldız futbolcu, Al-Ahli ile takımı ile anlaşmak üzere. Al-Ahli'nin Riyad Mahrez için Premier Lig ekibine 30+5 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.