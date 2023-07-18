Bayern Münih Kim Min-Jae transferini açıkladı

Kim Min-jae, Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bundesliga devi Bayern Münih önemli bir isimle güçlendirdi.
Bavyera ekibi, Napoli'den Kim Min-Jae'yi kadrosuna katarken 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kim Min-Jae, Bayern'de görev yapan ikinci Güney Koreli olacak.
Geçen sezon Napoli formasıyla 45 resmi maçta görev alan yıldız isim, 2 gol ve 2 asist katkısı verdi. Mavi-beyazlıların geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamasında da önemli pay sahibi oldu.
Kim Min-Jae 2022'de Napoli'ye gitmeden önce bir sezon Fenerbahçe forması giymişti.