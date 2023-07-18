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Spor

Bayern Münih Kim Min-Jae transferini açıkladı

Bundesliga devi Bayern Münih önemli bir isimle güçlendirdi. Bavyera ekibi, Napoli'den Kim Min-Jae'yi kadrosuna katarken 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

18:43 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Kim Min-jae, Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Kim Min-jae, Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bundesliga devi Bayern Münih önemli bir isimle güçlendirdi.

Bavyera ekibi, Napoli'den Kim Min-Jae'yi kadrosuna katarken 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Kim Min-Jae, Bayern'de görev yapan ikinci Güney Koreli olacak.


Geçen sezon Napoli formasıyla 45 resmi maçta görev alan yıldız isim, 2 gol ve 2 asist katkısı verdi. Mavi-beyazlıların geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamasında da önemli pay sahibi oldu.


Kim Min-Jae 2022'de Napoli'ye gitmeden önce bir sezon Fenerbahçe forması giymişti.

#Kim Min-jae
#Bayern Münih
#Transfer
1 saat önce
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