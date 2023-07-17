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Spor

Chelsea'de 4 yıldız kadroya alınmadı

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, ABD kampı kadrosunu açıkladı. Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi, ve Hakim Ziyech kadroda kendine yer bulamadı.

21:11 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Chelsea önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek

Chelsea önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 4 yıldız ismi ABD kampı kadrosuna almadı.


Premier League ekibinden yapılan açıklamaya göre, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi, ve Hakim Ziyech kadroda kendine yer bulamadı.


Chelsea'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Kepa Arrizabalaga


Gabriel Slonina


Lucas Bergstrom


Eddie Beach


Jamie Cumming


Thiago Silva


Trevoh Chalobah


Ben Chilwell


Marc Cucurella


Malo Gusto


Bashir Humphreys


Levi Colwill


Ian Maatsen


Alfie Gilchrist


Enzo Fernandez


Conor Gallagher


Carney Chukwuemeka


Andrey Santos


Cesare Casadei


Lewis Hall


Mykhailo Mudryk


Raheem Sterling


Noni Madueke


Angelo Gabriel


Diego Moreira


Nicolas Jackson


Christopher Nkunku


Mason Burstow


Dujuan Richards


Hakim Ziyech ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın adı Süper Lig takımlarıyla anılıyordu.



#Chelsea
#Transfer
#Hakim Ziyech
#Pierre-Emerick Aubameyang
19 dakika önce
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