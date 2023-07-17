Chelsea'de 4 yıldız kadroya alınmadı

Chelsea önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek
Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 4 yıldız ismi ABD kampı kadrosuna almadı.
Premier League ekibinden yapılan açıklamaya göre, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi, ve Hakim Ziyech kadroda kendine yer bulamadı.
Kepa Arrizabalaga
Gabriel Slonina
Lucas Bergstrom
Eddie Beach
Jamie Cumming
Thiago Silva
Trevoh Chalobah
Ben Chilwell
Marc Cucurella
Malo Gusto
Bashir Humphreys
Levi Colwill
Ian Maatsen
Alfie Gilchrist
Enzo Fernandez
Conor Gallagher
Carney Chukwuemeka
Andrey Santos
Cesare Casadei
Lewis Hall
Mykhailo Mudryk
Raheem Sterling
Noni Madueke
Angelo Gabriel
Diego Moreira
Nicolas Jackson
Christopher Nkunku
Mason Burstow
Dujuan Richards
Hakim Ziyech ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın adı Süper Lig takımlarıyla anılıyordu.