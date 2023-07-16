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Spor

Sergio Busquets'in transferini resmen açıkladılar

Inter Miami, Sergio Busquets'i kadrosuna kattı ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

23:08 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sergio Busquets

Sergio Busquets

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Inter Miami takımı, Lionel Messi'nin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattığını duyurdu. ABD takımı, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Sergio Busquets ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.


''Benim için heyecan verici''

Busquets'in önümüzdeki günlerde yeni takımına katılacağı belirtilirken 35 yaşındaki yıldız, transferiyle ilgili olarak "Büyük heyecan duyduğum, özel ve heyecan verici bir fırsat. Inter Miami ile kariyerimde atacağım bir sonraki adımı dört gözle bekliyorum. Geçen sene Barcelona ile buraya geldiğimde kulüpten etkilenmiştim. Burada olduğum için mutluyum ve bu kulübü temsil etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.


Barcelona'da 724 maç oynadı

Barcelona altyapısından yetişen Sergio Busquets kariyeri boyunca Katalan takımında forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 724 kez formasını giydiği Barcelona'da, 18 gol atarken 45 kez de asist yaptı.



#Sergio Busquets
#Inter Miami
#transfer
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