Sergio Busquets'in transferini resmen açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Inter Miami takımı, Lionel Messi'nin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattığını duyurdu. ABD takımı, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Sergio Busquets ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Busquets'in önümüzdeki günlerde yeni takımına katılacağı belirtilirken 35 yaşındaki yıldız, transferiyle ilgili olarak "Büyük heyecan duyduğum, özel ve heyecan verici bir fırsat. Inter Miami ile kariyerimde atacağım bir sonraki adımı dört gözle bekliyorum. Geçen sene Barcelona ile buraya geldiğimde kulüpten etkilenmiştim. Burada olduğum için mutluyum ve bu kulübü temsil etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.