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Spor

Yeni adresini duyurdular: Riyad Mahrez de Arabistan yolcusu

Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez Suudi Arabistan'a transfer olan isimler arasına katılıyor. Yıldız futbolcu, Al-Ahli ile takımı ile anlaşmak üzere. Al-Ahli'nin Riyad Mahrez için Premier Lig ekibine 30+5 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.

19:05 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mahrez, Manchester City'de 5 sezon forma giydi

Mahrez, Manchester City'de 5 sezon forma giydi

Beş senedir Manchester City forması giyen Riyad Mahrez, İngiliz ekibine veda ediyor. 32 yaşındaki Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.


Athletic'in haberine göre; Al-Ahli, Riyad Mahrez için Premier Lig ekibine 30+5 milyon Euro ödeyecek.


İddialara göre; Suudi temsilcisi, tecrübeli futbolcuya da yıllık 35 milyon Euro önerdi.


Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 47 maça çıkan Riyad Mahrez 15 gol, 13 asistlik istatistik yakaladı.

Manchester City 67.8 milyon euro ödemişti

Manchester City, Cezayirli yıldızı 2018-19 sezonu başında Leicester City'den 67.8 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.




#Mahrez
#Manchester City
#Transfer
2 saat önce
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