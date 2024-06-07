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Mecliin tatile gireceği tarih belli oldu! 2024 TBMM ne zaman kapanıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil için son oturum tarihi belirlendi. TBMM Genel Kurulu fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyor. Mecliste ele alnınan konuları yakından takip eden pek çok vatandaş da bu konuya dair net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, hangi tarihte kapanacak? İşte 2024 TBMM'nin tatile gireceği tarih...

15:15 - 7/06/2024 الجمعة
Güncelleme: 16:25 - 7/06/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Meclis
Meclis

TBMM Genel Kurulu’nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Meclis gündemindeki konular merak edilirken TBMM'nin ne zaman tatile gireceği de merak konusu.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024?

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.

Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

TBMM Genel Kurulu’nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Haftalık çalışmasına 21 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurulda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürdürülecek.

Teklife göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak. Ürün ihtisas borsasının veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenlere 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlara da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası kesilecek.




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