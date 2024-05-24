Sokak hayvanlarında amaç ‘ortak’ çözüm

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi konusunda amaçlarının herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaşmak olduğunu söyledi. Tarım, İçişleri, Sağlık ve Çevre bakanlıklarının detaylı bir çalışma yürüttüğünü bildiren Yenişehirlioğlu, “Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu Meclis'e sunacağız" dedi. Bu çalışmaları yaklaşık 15 gün yürüteceğini kaydeden Yenişehirlioğlu, “Meclis kapanmadan kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak" diye konuştu. Muhalefet milletvekillerini de dinleyeceğini ve çözüm önerilerini alacağını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak" değerlendirmesinde bulundu.