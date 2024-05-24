Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken 'sokak köpekleri' çıkışı: Artık bir güvenlik sorunu

Türkiye genelinde artan başıboş köpek saldırısı haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.
Kimi olaylarda vatandaşlar ağır veya hafif şekilde yaralanırken bazı vatandaşlar da hayatlarını kaybetti.
Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelen olay nedeniyle de AK Parti, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırladı.
Teklif hazırlığında sona gelinirken Türk Halk Müziği sanatçısı ve eski CHP'li milletvekili Sabahat Akkiraz'dan başıboş sokak köpeklerine ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.
"Bu sorunu çözen ülkeler örnek alınmalı"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akkiraz, kız kardeşinin bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradığını ve neredeyse hastanelik olduğunu belirtti.
Sorunun artık köpekleri sevip sevmemek değil, bir güvenlik sorunu haline geldiğini ifade eden Akkiraz, "Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli." diyerek, ayrışmalarla konunun ötelenmemesi ve insanların hayatlarının karartılmaması gerektiğini kaydetti.
"Hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor"
"Dün kız kardeşim köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız "medeni bir çözümü alın kullanın" Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum."