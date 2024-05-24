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Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken 'sokak köpekleri' çıkışı: Artık bir güvenlik sorunu

Artan saldırılar sonrası başıboş sokak köpeklerine yönelik yeni yasa tasarısının hazırlığı konuşulurken Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kız kardeşinin bir grup sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığını ve neredeyse hastanelik olduğunu belirten Akkiraz, bu olayların artık bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. Sorunun çözümü için bu konuda harekete geçen ülkelerin referans alınabileceğini kaydeden Akkiraz, "Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez." dedi.

Semih Bozkuş
00:29 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:44 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sabahat Akkiraz
Sabahat Akkiraz

Türkiye genelinde artan başıboş köpek saldırısı haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Kimi olaylarda vatandaşlar ağır veya hafif şekilde yaralanırken bazı vatandaşlar da hayatlarını kaybetti.

Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelen olay nedeniyle de AK Parti, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırladı.

Teklif hazırlığında sona gelinirken Türk Halk Müziği sanatçısı ve eski CHP'li milletvekili Sabahat Akkiraz'dan başıboş sokak köpeklerine ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.

"Bu sorunu çözen ülkeler örnek alınmalı"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akkiraz, kız kardeşinin bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradığını ve neredeyse hastanelik olduğunu belirtti.

Sorunun artık köpekleri sevip sevmemek değil, bir güvenlik sorunu haline geldiğini ifade eden Akkiraz, "Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli." diyerek, ayrışmalarla konunun ötelenmemesi ve insanların hayatlarının karartılmaması gerektiğini kaydetti.

"Hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor"

Akkiraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün kız kardeşim köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız "medeni bir çözümü alın kullanın" Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum."



#Sabahat Akkiraz
#Başıboş Köpek Sorunu
#Tasarı
#Meclis
#AK Parti
#Köpek Saldırısı
41 dakika önce
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