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Sokak hayvanları için yeni düzenleme meclise geliyor: 'Uyutulması' için yasa teklifi neredeyse hazır

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan başıboş köpek sorunu için çalışmalar hızlandı. AK Parti, bir süredir üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulması konusunu değerlendirmeye aldı. Peki, yeni kanun teklifi çalışmasında hangi detaylar var? İşte detaylar...

14:16 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sokak hayvanları
Sokak hayvanları

Adalet ve Kalkınma Partisi, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlanıyor.

SOKAK HAYVANLARI UYUTULACAK MI?

Her belediye, barınaklarındaki köpeklerin fotoğraflarını çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEK SAĞLAYACAK

Büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde toplama-kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Mevcut barınakların durumu da iyileştirilecek. Maliyetler nedeniyle sorumluluklarını yerine getiremeyen belediyelere Tarım ve Orman Bakanlığı destek sağlayacak. İl özel idareleri ve valilikler de belediyelere hem mali hem de personel desteğinde bulunacak.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

4 bakanlığın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Sorunlu alanlar tespit edildi. Bu alanlarda düzenlemeler olacak. Meclis'te de teklife nihai şeklinin verilmesi ve teklifin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.



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