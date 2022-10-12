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Ömer Ali Şahiner 2 yıl daha Medipol Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı. Futbola Karabağ G.B. altyapısında başlayan Ömer Ali Şahiner, daha sonra Konya Şekerspor altyapısına geçti. 2012-2013 sezonundan itibaren Konyaspor forması giydi. 35 kez millî takımlara çağrılan Ömer Ali Şahiner, 2 kez Türkiye U-16, 10 kez Türkiye U-17, 11 kez Türkiye U-18 ve 10 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 33 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 11 gol kaydetmiştir. İşte Medipol Başakşehir'den Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesine ilişkin o açıklama.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Medipol Başakşehir Ömer Ali Şahinerin sözleşmesini uzattı mı?
Ömer Ali Şahiner

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanlarımızdan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ömer Ali Şahiner kimdir?

Ömer Ali Şahiner, 2 Ocak 1992, Ereğli, Konya'da doğdu. Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'de oynamaktadır.

Ömer Ali Şahiner futbolculuk kariyeri

Konya Şekerspor

  • Futbola Karabağ G.B. altyapısında başlayan Ömer Ali Şahiner, daha sonra Konya Şekerspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak buradaki as takıma alındı. Konya Şekerspor için ilk resmî karşılaşmasına 26 Kasım 2008 tarihinde Mersin İdman Yurdu'ya karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşmadan sonra kısa sürede ilk onbirin düzenli oyuncusu olamayı başardı.

Konyaspor

2012-2013 sezonundan itibaren Konyaspor forması giymektedir.

Ömer Ali Şahiner millî takım kariyeri

  1. 35 kez millî takımlara çağrılan Ömer Ali Şahiner, 2 kez Türkiye U-16, 10 kez Türkiye U-17, 11 kez Türkiye U-18 ve 10 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 33 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 11 gol kaydetmiştir.
  2. Türkiye U-17 millî takımıyla 2009 yılında Nijerya'da düzenlenen 2009 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupasına katıldı ve takımıyla Çeyrek final oynadı.
  3. Türkiye U-19 millî takımıyla Temmuz 2011 tarihinde Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katılacak.

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