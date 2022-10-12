Ömer Ali Şahiner 2 yıl daha Medipol Başakşehir’de Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı. Futbola Karabağ G.B. altyapısında başlayan Ömer Ali Şahiner, daha sonra Konya Şekerspor altyapısına geçti. 2012-2013 sezonundan itibaren Konyaspor forması giydi. 35 kez millî takımlara çağrılan Ömer Ali Şahiner, 2 kez Türkiye U-16, 10 kez Türkiye U-17, 11 kez Türkiye U-18 ve 10 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 33 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 11 gol kaydetmiştir. İşte Medipol Başakşehir'den Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesine ilişkin o açıklama.

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