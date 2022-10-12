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Spor Toto Süper Lig 10. Hafta Fikstür

Süper Lig’de 10. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. 7 Ekim Cuma günü Gaziantep FK ile Adana Demirspor maçıyla başlayan Süper Lig 9. hafta Trabzonspor-Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla tamamlandı. Futbol severler bu haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 9. hafta maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7-9 Ekim Süper Lig haftanın maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta hangi maçlar var? 14-17 Ekim Süper Lig haftanın maçları
Bu hafta hangi maçlar var, Süper Lig haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

14 Ekim Cuma kimin maçı var?

  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

  1. 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
  2. 17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  3. 20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
  4. 20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?

  • 17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
  • 20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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