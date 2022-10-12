Spor Toto Süper Lig 10. Hafta Fikstür

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
14 Ekim Cuma kimin maçı var?
- 20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?
- 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
- 17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
- 20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?
- 17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
- 20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ | 31. Hafta - 2021/22