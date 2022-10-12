Spor Toto Süper Lig 10. Hafta Fikstür Süper Lig’de 10. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. 7 Ekim Cuma günü Gaziantep FK ile Adana Demirspor maçıyla başlayan Süper Lig 9. hafta Trabzonspor-Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla tamamlandı. Futbol severler bu haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 9. hafta maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? Kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7-9 Ekim Süper Lig haftanın maçları.

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