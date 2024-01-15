Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen ve Recep ayının Regaip Gecesinden sonra ikinci kandili olan Miraç Gecesi için geri sayım başladı. Miraç Gecesi bu sene 6 Şubat Salı gününe denk gelen Miraç Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

MİRAÇ NEDİR?

Miraç, Mekke döneminde, zorlu bir dönemde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da cennete yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin felsefe dolu eserlerini gördüğü yolculuğu anlamına gelir. Yeryüzündeki iki mübarek mabed olan Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'dan göklere doğru yapılan bu kutlu yolculuk, varlığın manasına ve iliğine yapılan samimi ve ciddi bir yolculuktur, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığın önünde açılmış bir ufuktur. Allah'ın inceliğine, lütfuna, büyüklüğüne ve kudretine muhteşem bir şekilde şahit olun.

MİRAÇ GECESİ KUR’AN’DA NASIL ANLATILIR?

Bu gece Kur'an'da şöyle bildirilir: “Bir insanı bir gece Mescid-i Aksa'dan, etrafında bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı, ona ayetlerimizden bir kısmını göstermek için çok yüce olsun. Muhakkak ki o, doğru işitir, doğru bilir.”

MİRAÇ GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandilinde Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın davetiyle ilk olarak Mescid-iHaram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde Allah'ın huzuruna yükseldi. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu yolculuğunu "burak" adı verilen bir binekle gerçekleştirdi.

İslamiyet’te kutsal kabul edilen 5 kandilden birisi Miraç'tır. Miraç Kandili Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27.gecesi idrak edilen bir gündür. Arapça Mirac kelimesinden ortaya çıkan Miraç’ın kelime anlamı ise yükselme veya göğe çıkma olarak ifade edilir. Bu kandil Miraç Gecesi olarak da isimlendirilir.

Miraç Gecesi’nin kutsal kabul edilmesi nedeniyle Recep Ayı’nın 27.gecesine ulaşıldığında Müslümanlar tarafından geceyi idrak etmek için çeşitli ibadetler yapılır. Böylelikle günahlardan arınma ve Yaradan’a yakın olma gibi amaçlar edinilir.

MİRAÇ GECESİNDE NE OLDU?

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son üç ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Bu makamda Peygamberimize üç ilahi ihsanda bulunulduğu hadis-i şeriflerde belirtilmektedir. Bunlar:

a) Beş vakit namaz. (Bu sebeple namaza mü'minin miracı denmiştir.)

b) Allah'a ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesi.

c) Bakara suresinin sonundaki üç ayet.

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) MİRAÇ GECESİ HADİSİ

Peygamber efendimiz miracını özetle şöyle anlatıyor: Verilen Burak’a binip Beyt-ül-Makdis’e geldim. Onu, önceki peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra Mescid’e girip orada iki rekât namaz kılıp çıktım. Cebrail bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrail, (Yaratılışa uygun olanı seçtin) dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında, (Sen kimsin?) diye bir ses geldi. (Ben Cebrail’im) dedi. (Yanındaki kim?) dendi. (Muhammed aleyhisselam) dedi. (O, peygamber olarak gönderildi mi?) dendi. Cebrail, (Evet) dedi. Gök kapısı açıldı.

Hazret-i Âdem’le karşılaştım. Bana merhaba diyerek hayır dua etti. 2. semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana, merhaba diyerek dua ettiler. 3. semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazret-i Yusuf’u gördüm. O da dua etti. 4. semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu.

Kapı açıldı. Hazret-i İdris’i gördüm. O da dua etti. 5. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazret-i Harun’u gördüm. O da dua etti. 6. semaya çıktık.