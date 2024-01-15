İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Bu mübarek aylar içinde, Müslümanlara gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer almakta. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe akşamı idrak edildi. Sırada Miraç Kandili var. Miraç Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

MİRAÇ GECESİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın (C.C) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi 6 Şubat'ta idrak edilecek. Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesidir.

MİRAÇ NE DEMEK?

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır.

Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak Âlemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır.

Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır.

Miraç; varoluşun gaye ve hikmetini anlayarak, kendisi, çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.

MİRAÇTA PEYGAMBERİMİZE VERİLENE HEDİYELER NELER?