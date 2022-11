2023 vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu 2023 yılı trafik cezaları başta olmak üzere MTV ücretleri belirlendi. Her yıl Ekim ayı on iki aylık yurt içi ÜFE verisine göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122,93 artacak. Araç sahiplerince her yıl ödenen MTV yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmaması halinde silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak. Peki pasaport defter ücreti, yurt dışından telefon getirme harcı ile en düşük trafik cezası ne kadar oldu?İşte 2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri.

Abone Ol