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Ziraat Bankası promosyonları yattı mı?

Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon ödemeleri güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Ziraat Bankası emekli maaş promosyon ödeme tarihlerini açıkladı. Peki Ziraat Bankası promosyonları yattı mı? Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL? İşte Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı.

15:04 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (
SGK
) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı. SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında
Ziraat Bankası
, Halkbank ve Vakıfbank'ın da olduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Ziraat Bankası emekli promosyonları ne kadar?

SGK
(Emekli Sandığı, SSK,
Bağ-Kur
) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası promosyonları ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası’ndan yapılan emekli promosyon ödemelerine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlamıştı. Ziraat Bankası
promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihinden itibari ile gerçekleşmeye başlamıştı.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.”

Ziraat Bankası promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon başvuruları
için;
  • Ziraat Bankası şubelerinden,
  • İnternet Şubemiz,
  • Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.)
  • ATM'lerden,
  • SMS
  • Müşteri İletişim Merkezi (0850 220 00 00) aracılığı ile yapabilirsiniz.

Telefon mesajıyla promosyon başvurusu nasıl yapılır?

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerin, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır. Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile görüşebilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyon sorgulama

Ziraat Bankası'ndan emekli maaş promosyonu alacak vatandaşlar kurumun internet sitesi üzerinden promosyon sorgulaması yapabilmekte. Promosyon sorgulama ekranı için



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