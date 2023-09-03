Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Ziraat Bankası emekli promosyonları ne kadar?
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Ziraat Bankası promosyonları ne zaman yatacak?
Ziraat Bankası’ndan yapılan emekli promosyon ödemelerine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Ziraat Bankası promosyon başvurusu nasıl yapılır?
- Ziraat Bankası şubelerinden,
- İnternet Şubemiz,
- Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.)
- ATM'lerden,
- SMS
- Müşteri İletişim Merkezi (0850 220 00 00) aracılığı ile yapabilirsiniz.
Telefon mesajıyla promosyon başvurusu nasıl yapılır?
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerin, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır. Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile görüşebilirsiniz.