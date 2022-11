Münafikun Suresi Türkçe Arapça okunuşu, meali ve tefsiri

Medine döneminde nazil olan ve münafıklardan bahsedildiği için münafikun olarak adlandırılan münafikun suresini okumanın birçok faydası bulunuyor. Bu sure ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

MÜNAFİKUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

İza caekelmunafikune kalu neşhedu inneke leresulullahi vallahu ya'lemu inneke leresulullahi vallahu yeşhedu innelmunafikıyne lekazibune.

İttehazu eymanehum cunneten fesaddu 'ansebiylillahi innehum sae ma kanu ya'melune.

Zalike biennehum amenu summe keferu fetubi'a 'ala kulubihim fehum la yefkahune.

Ve iza reeytehum tu'cibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma' likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin 'aleyhim humul'aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna yu'fekune.

Ve iza kıyle lehum te'alev yestağfir lekum resulullahi levvev ruusehum ve reeytehum yesuddune ve hum mustekbirune.

Sevun 'aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum len yağfirallahu lehum innallahe la yehdiylkavmelfasikıyne.

Humulleziyne yekulune la tunfiku 'ala men 'ınde resulillahi hatta yenfaddu ve lillahi hazainussemavati vel'ardı ve lakinnelmunafikıyne la yefkahune.

Yekulune lein reca'na ilelmediyneti leyuhricennel'e'azzu minhel'ezelle ve lillahil'ızzetu ve liresulihi ve lilmu'miniyne ve lakinnelmunafikıyne la ya'lemune.

Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum 'an zikrillahi ve men yef'al zalike feulaike humulhasirune.

Ve enfiku mimma rezaknakum min kabli en ye'tiye ehadekumulmevtu feyekule rabbi lev la ahharteniy ila ecelin kariybin feassaddeka ve ekun minessalihıyne.

Ve len yuahhırallahu nefsen iza cae eceluha vallahu habiyrun bima ta'melun.

Diyanet Münafikun Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu için TIKLAYIN.

MÜNAFİKUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

MÜNAFİKUN SURESİ SESLİ DİNLE

MÜNAFİKUN SURESİ ANLAMI VE MEALİ

O münafıklara, "Gelin, Allah'ın Resülü sizin için bağışlama dilesin" denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar, "Allah Resûlü'nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler" diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar.

Onlar, "Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır" diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.

Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.

Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

MÜNAFİKUN SURESİ ÖNEMİ

Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “etTeğâbun”kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne“Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir. Sûrede, başlıca mü’min olsun,kâfir olsun herkesin eksiklik ve kusurlarının kıyamet günü açığa çıkacağı konu edilmektedir.

MÜNAFİKUN SURESİ NE İÇİN OKUNUR, FAZİLETLERİ NELER?

Münafikun Suresi her türlü nifaktan kurtulmak için okunur. Bu sure aynı zamanda bir şifa duasıdır. Münafikun Suresi, özellikle göz ağrısı için okunması tavsiye edilir. Her türlü sancılı ve ağrılı hastalık için okunur.

Münafikun Suresi okuyan kişi kötü insanları şerrinden korunur. Kıskanç ve fesat kimselerin şerrinden Allah'a sığınarak Münafikun Suresinin 100 defa okunması tavsiye edilir.

