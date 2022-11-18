Sekine duası nedir, nasıl okunur?

Sekine, tasavvuf literatüründe “manevi feyzin gelişi esnasında kalbin yaşadığı tatmin hali ve gönül huzuru” anlamına gelmektedir. Besmelenin ondokuz harfine uygun olarak, on dokuz harfli olan Allah'ın ismi şeriflerinin yer aldığı bu duanın bazı alimler tarafından büyük bereketi olduğu söylenmektedir.

SEKİNE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

İlk ayet: Seyec Allahu'bade usruy yusra

İkinci ayet: Anetil vucuhu lil hayyil kayyum

Üçüncü ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

Dördüncü ayet: İnnellahe kane tevvaben rahime

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Beşinci ayet: İnnallahe kane gafurun rahimu

Altıncı ayet: fe innallahe kane afuvven kadira

Yedinci ayet: innallahe kane semian besira

Sekizinci ayet: İnnallahe kane alimen hakime

Dokuzuncu ayet: innallahe kane aleyküm rakibe

Onuncu ayet: İnna fetehnaleke fethan mubiyna

On birinci ayet: ve yen surekallahu nesran azize

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On ikinci ayet: İnne hızballahi humül galibün

On üçüncü ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz

On dördüncü ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid

On beşinci ayet: Hasbiyallahu la ilahe illa hu

On altıncı ayet: Habünallahu venim'el vekil

On yedinci ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber

On sekizinci ayet: iyyake na'büdu ve iyyake nestain

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On dokuzuncu ayet: vel hemdü lillahi rabbil alemin

SEKİNE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder.

Yüzlerin sıkıntısı Hayyu Kayyum içindir.

Allah sizlere karşı çok şefkatli ver merhametlidir.

Allah tövbeleri kabul edendir ve kullarını affetmeyi sever.

Muhakkak ki Allah her şeye gücü yeten olduğu halde, çok bağışlayandır.

Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitir.

Şüphesiz ki Allah her işi hakkıyla bilir ve her şeyi hakkıyla yerine getirir.

Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir her şeyinizi görmektedir.

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Biz sana apaçık Fetih yolu verdik, açtık. Ve Allah sana şerefli zafer için yardım etsin.

Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluklar, galip gelirler.

Muhakkak ki Allah gazabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip gelir.

Muhakkak ki övgülere layık olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'tır.

Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık olan ilah yoktur, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.

En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile onlara üzüntü vermez.

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.

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Ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.

SEKİNE DUASI DİNLE

SEKİNE DUASI FAZİLETLERİ

> İslam alimlerinin belirttiklerine göre, sekine duasının pek çok fazileti bulunur.

> Kişinin huzurlu olması başta olmak üzere rahatlatıcı bir yapısı vardır.

> Sekine duasını okuyan kişinin evinden bolluk ve bereket eksik olmaz.

> Bilerek ya da bilmeyerek işlenen günahların affedilmesi için Sekine Duası okunur.

> Sekine Duasını okuyan kişinin zihni açılır.

> Sekine duası Allah'ın izniyle aile içerisinde yaşanan kavgaların son bulmasını sağlar.

> Huzur, mutluluk ve şefkat sekine duasını okuyanlarla beraber olur.

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> Bu duayı okuyan hastalar şifa bulur.

> Hastalara okunması halinde deva verir.

> İnsanın doğru yola girmesine yardımcı olur.

> Sekine duası, Allah'a yakarış, zikir ve övgüdür.

> Allah dualarınızı kabul eylesin.

> Amin.

SEKİNE KUR’AN-I KERİM’DE GEÇTİĞİ YERLER

> Tevbe Suresi - 26. Ayet

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكٖينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنٖينَ وَاَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذٖينَ كَفَرُواؕ وَذٰلِكَ جَزَٓاءُ الْكَافِرٖينَ ﴿٢٦﴾

Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi, bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkâr edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkârcıların hakettiği karşılıktır.

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> Fetih Suresi - 4. Ayet

هُوَ الَّـذٖٓي اَنْزَلَ السَّكٖينَةَ فٖي قُلُوبِ الْمُؤْمِنٖينَ لِيَزْدَادُٓوا اٖيمَاناً مَعَ اٖيمَانِهِمْؕ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٖيماً حَكٖيماًۙ

İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O’dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah’a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır.

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> Fetih Suresi - 18. Ayet

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنٖينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فٖي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكٖينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرٖيباًۙ

O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur; gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir.

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> Fetih Suresi - 26. Ayet

اِذْ جَعَلَ الَّذٖينَ كَفَرُوا فٖي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكٖينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنٖينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُٓوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَاؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلٖيماًࣖ

İnkâra sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, Câhiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı, Allah da resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi, onları takvâ sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi, onlar buna lâyıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.

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> Bakara Suresi - 248. Ayet

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فٖيهِ سَكٖينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوسٰى وَاٰلُ هٰرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُؕ اِنَّ فٖي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنٖينَࣖ

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Peygamberleri onlara “O’nun hükümdarlığının alâmeti, içinde rabbinizden bir sekînet, Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir” dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır.

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