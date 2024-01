Amerikan Basketbol Ligi'nde bu gece New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Maçı başından sonuna kadar önde götüren New Orleans Pelicans karşılaşmayı 129-109 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle 33. maçında 19. galibiyetini alan Pelicans, Batı Konferansı’nda 7. sırada yer aldı. Lakers ise 34 maçta aldığı 17 mağlubiyetini alarak 9. sırada yer aldı. New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers maç özeti haberimizde.