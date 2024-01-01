|
Özgün

Ingram ve Williamson ikilisi LeBron’lı Lakers’ı yıktı

NBA’de New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. LeBron James’in 34 sayı, 5 ribaund , 8 asistlik performans gösterdiği maçta Lakers Pelicans’a 129-109 mağlup oldu. Pelicans’ta Brandon Ingram 26 sayı, 5 ribaund, 8 asist; Zion Williamson 26 sayı, 4 ribaund, 6 asistlik performanslarıyla galibiyetin mimarı oldular. New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:22 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
NBA’de bu gece New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi.
NBA’de bu gece New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde bu gece New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Maçı başından sonuna kadar önde götüren New Orleans Pelicans karşılaşmayı 129-109 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle 33. maçında 19. galibiyetini alan Pelicans, Batı Konferansı’nda 7. sırada yer aldı. Lakers ise 34 maçta aldığı 17 mağlubiyetini alarak 9. sırada yer aldı. New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers maç özeti haberimizde.

NEW ORLEANS PELİCANS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 129-109

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-108

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 101-134

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-123

Phoenix Suns-Orlando Magic: 112-107

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 126-130




#NBA
#Los Angeles Lakers
#New Orleans Pelicans
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ingram ve Williamson ikilisi LeBron’lı Lakers’ı yıktı