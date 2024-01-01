Amerikan Basketbol Ligi'nde bu gece New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Maçı başından sonuna kadar önde götüren New Orleans Pelicans karşılaşmayı 129-109 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle 33. maçında 19. galibiyetini alan Pelicans, Batı Konferansı’nda 7. sırada yer aldı. Lakers ise 34 maçta aldığı 17 mağlubiyetini alarak 9. sırada yer aldı. New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers maç özeti haberimizde.
NEW ORLEANS PELİCANS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 129-109
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-108
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 101-134
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-123
Phoenix Suns-Orlando Magic: 112-107
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 126-130