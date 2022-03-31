Kentte belirli fırın ve pastanelerde üretilen ekmek, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini alarak iftar saatine kadar satılıyor. Özellikle taze tüketilmesi önerilen nohut ekmeğin bu yıl da 7,5 liradan satılması planlanıyor.

"Osmanlı döneminden gelen bir tarif"

Nohut ekmeğinin Ramazan’a özel bir ekmek olduğunu belirten hamur ustası Murat Özcan, "Aslında Osmanlı döneminden gelen bir tarihi var. Nohut ekmeği nohut mayasından yapılır. Nohut bir gün öncesinden mayaya bırakılır. Mayalandırıldıktan sonra yapılır. Nohut ekmeği Ramazan’da sahurda talep edilen yoğun istek üzerine burada bir kalabalık içerisinde tüketilen bir ekmek çeşididir. Nohut ekmeğinin içeriği nohuttan gelir. Nohudu sıcak su içerisinde bekletiyoruz. Bu kendi mayasını oluşturuyor. Diğer malzemeleriyle beraber sıvı yağ, şeker, un ve tuz mikserde karıştırılarak ekmek şekline getiriyoruz. Bütün işlemleri gerçekleştirip üzerine yumurta sürüyoruz, susamını sürüp pişiriyoruz. Ramazan’da yoğun bir talep var. Normalde nohut ekmeği başka illerde de yapılıyor, ama bizim yaptığımız Elazığ ‘a özel ve eski tarihten beri geliyor. Hatta bizim caddelerimizde sokak satıcıları nohut ekmeğini evde yapıp satıyor” dedi.

Nohut ekmeği tarifi: Nohut ekmeği nasıl yapılır?

"El emeği ile yapılması itibariyle lezzetli bir üründür"

Ramazan ayının bütün vatandaşlara sağlık ve bereket getirmesini dilediğini aktaran pastane işletmecisi Cihan Erdem ise "Özelikle Ramazan ayında sofraları süsleyen tatlılar için özel hazırlıklar yapıyoruz. Nohut ekmeği de bunlardan bir tanesidir. Hem iftarda hem sahurda gerek lezzetiyle gerekse besin değerinin yüksek olmasıyla oruç tutmayı kolaylaştırması bakımından güzel bir üründür. Biz de bunu en sağlıklı ve hijyenik şekilde sofralara sunmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evliya Celebi Seyahatnamesinde nohut ekmeği için Arnavutluk tarafında yapılan ve gelecek nesillere aktarılması gereken lezzetlerden biri olarak bahsetmiştir. Bu da günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. El emeği ile yapılması itibariyle lezzetli bir üründür. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Kesin olmamakla birlikte 7,5 liradan satmayı planlıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

Tadını çok beğendiğini belirten müşteriler de "Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine burada nohut ekmeğinin meşhur olduğunu öğrendim. Bunun üzerine buraya geldim. Tadına baktım çok güzeldi. Satın aldım akşam eve götüreceğim. Ramazanda da buradan almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki her Ramazanda buradayız" şeklinde konuştu.

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Nohut ekmeği tarifi: Nohut ekmeği nasıl yapılır?

Nohut ekmeği için gerekli malzemeler

1 avuç kuru, 1 avuç haşlanmış nohut Un Tuz Su

Nohut mayasının hazırlanışı

1 avuç nohudu eğer elinizde var ise öğütme makinesinde, yoksa demir bir havanda ya da bir torbaya koyup bir et döveceği ya da çekiç yardımı ile iyice kırıp parçalara ayırın. Ağzı sıkıca kapanacak (maya kabarınca kavanozdan taşmaması gerekli) bir kavanoza nohudu koyun. İçine az tuz (1 çay kaşığı) ve bir avuç un ekleyin. Elinizi yakmayacak sıcaklıkta sıcak su ile kavanozun yarısını doldurun ve ağzını kapatarak bir battaniyeye sarın ve evin en sıcak yerine koyun. Yaklaşık 3-4 saat sonra mayaya 1 çay bardağı kaynar su ekleyin ve kavanozu sıkıca tekrar kapatın. Kavanozu battaniyeye sarmadan önce bir naylon torba içine koymanız tavsiyemiz, kabaran maya taşabilir. 1 gün bu şekilde bekleyen mayayı süzün ve suyunu yoğurma kabına alın.

Nohut ekmeğinin yapılışı

Yoğurma kabına aldığınız mayaya koyu bir boza kıvamına gelecek kadar un ve çay kaşığının ucu ile tuz ekleyin. 2 katı kadar kabarana dek kabın üzerine ıslak bez örterek bekletin. (Bekletme işlemini 50-60 dereceye ısıtıp kapattığınız fırında yapabilirisiniz.) Fırın kabına koyacağınız bir cezve kaynamış ve ocaktan alınıp ekmekle beraber fırın tepsisine koyacağınız sudan çıkan buhar kabarma işlemini hızlandırır. Hamur kabardıktan sonra tekrar içine ekmek hamuru kıvamına gelene kadar un ve 1 avuç haşlayıp kabuklarını soyduğunuz nohudu ekleyerek yağurun ve tekrar kabarmak üzere aynı şekilde dinlenmeye bırakın. 30 dakika kadar dinlenen ve kabaran hamuru yağladığınız fırın kabına koyun ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek 1 saat kadar pişirin. (Fırına koyduktan 45 dakika sonra fırın ısısını 200 dereceye kadar arttırabilirsiniz.)