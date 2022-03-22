Tilvenik Tatlısı Tarifi: Tikvenik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Balkabağı, ceviz ve tarçın üçlüsünün ağır bastığı hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatif olan tikvenik tatlısı bir çeşit balkan tatlısıdır. Tikvenik tatlısı el açması yufka ile yapılabildiği gibi hazır yufka ile de yapılarak oldukça pratik bir çeşit olabilmektedir.

TİKVENİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

6 adet yufka

500-600 gram bal kabağı

1 çay bardağı şeker (daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz)

2 çay bardağı doğranmış ceviz içi

3 yemek kaşığı tarçın

Yufkaları yağlamak için;

Yarım su bardağından biraz fazla tereyağı

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Üzerine serpmek için;

Pudra şekeri

Yapılışı

İç harcı için bal kabağını incecik rendeleyin.

İçine şekeri, ceviz içlerini ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.

Yufkaları ikiye kesip erittiğiniz tereyağını ile yağlayın.

İç harcından koyup rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları tepsiye yuvarlak şekilde dolayın.

Üzerini de yağladıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından aldığınız böreğin üstünü hafifçe su ile ıslatın ve üzerini bir bezle örterek dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

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