Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonucu için geri sayım sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınav sonuçları mart ayında ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online sistem üzerinden sorgulayıp görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?