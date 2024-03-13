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Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2024

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvuruda bulunan adaylar sınavlarına girdi ve sonuç araştırmalarına başladı. Silahlı ve Silahsız Özel güvenlik alımı için sınavlara katılan adaylar sonuç açıklamasına yoğunlaştı. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. Peki, Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim sınavı sonuçları açıklandı mı?

14:29 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖGG
ÖGG

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonucu için geri sayım sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınav sonuçları mart ayında ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online sistem üzerinden sorgulayıp görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan online işlemler bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları için EGM resmi sayfasında ilgili alana T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunu yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

SONUÇLAR MART AYINDA İLAN EDİLECEK

Yayımlanan sınav talimatında yer alan bilgilere Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan online işlemler bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları için EGM resmi sayfasında ilgili alana T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunu yazarak sorgulama yapabilirsiniz.



#ÖGG
#Özel güvenlik görevlisi
#ögg sonuçları
#emniyet genel müdürlüğü
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