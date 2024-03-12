İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Savunma Bakanı'na 'Lübnan'a savaş aç' çağrısı

İşgalci İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde bir binanın yer aldığı ve bombaların düşmesinden sonra bölgede dumanların yükseldiği kaydedilirken, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı. Ensar beldesi, İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor. NNA başka bir haberinde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.