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Dünya

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Savunma Bakanı'na 'Lübnan'a savaş aç' çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Lübnan'a savaş ilan etme çağrısı yaptı.

19:26 - 12/03/2024 Salı
AA
İsrail ordusu, ramazan ayında da Gazze Şeridi'nin güney bölgelerini havadan ve karadan bombaladı.
İsrail ordusu, ramazan ayında da Gazze Şeridi'nin güney bölgelerini havadan ve karadan bombaladı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda,
"Gallant, ordu senin sorumluluğunda, daha ne bekliyorsun, İsrail devletine 100'den fazla roket atıldı, siz de sessizce oturuyor musunuz?"
dedi.
Lübnan'a saldırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "Şimdi karşılık vermeye, saldırmaya ve savaşa başlayalım." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu düşünülen mevkilerden İsrail'e 100'e yakın roket atıldığı duyurulmuş, Hizbullah da saldırıları doğrulamıştı.

İsrail ordusu da savaş uçaklarının roket saldırılarının gerçekleştirildiği yerleri hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'in saldırı düzenlediği Baalbek kentinde 1 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'ın etkin olduğu Baalbek kenti, Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunuyor.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.


İşgalci İsrail Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yine hava saldırısı düzenledi
İşgalci İsrail Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yine hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde bir binanın yer aldığı ve bombaların düşmesinden sonra bölgede dumanların yükseldiği kaydedilirken, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı. Ensar beldesi, İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor. NNA başka bir haberinde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.


#Ben-Gvir
#israil
#Lübnan
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